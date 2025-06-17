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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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С 18 июня по пруду Ижевска начнут курсировать теплоходы

16:45, 17 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
С 18 июня по пруду Ижевска начнут курсировать теплоходы
16:45, 17 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
639
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский пруд\n#теплоходы
Источник фото: ИА «Сусанин»
639
0

Они будут отправляться от пристани 4 раза в день.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 18 июня стартует навигация теплоходов. Об этом пишет сообщество городских общественных пространств «Парки Ижевска». 

Теплоходы будут курсировать по стандартному маршруту: пристань, причал Воскресенского, Соловьевские дачи (остановка по требованию пассажиров), Воложка и в обратном направлении. Отмечается, что на обратном пути по просьбе пассажиров теплоход может остановиться на причале Воскресенского. 

Планируется, что ежедневно будет 4 рейса. Отправление от пристани запланировано в 09:00, 12:00, 15:00 и в 18:00. Но в расписании могут возникнуть изменения. 

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16:45, 17 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
639
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский пруд\n#теплоходы