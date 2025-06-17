Они будут отправляться от пристани 4 раза в день.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 18 июня стартует навигация теплоходов. Об этом пишет сообщество городских общественных пространств «Парки Ижевска».
Теплоходы будут курсировать по стандартному маршруту: пристань, причал Воскресенского, Соловьевские дачи (остановка по требованию пассажиров), Воложка и в обратном направлении. Отмечается, что на обратном пути по просьбе пассажиров теплоход может остановиться на причале Воскресенского.
Планируется, что ежедневно будет 4 рейса. Отправление от пристани запланировано в 09:00, 12:00, 15:00 и в 18:00. Но в расписании могут возникнуть изменения.
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