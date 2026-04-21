Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии утвердили закон «Об использовании копии Знамени Победы в Удмуртской Республике». Соответствующее решение приняли на сессии 21 апреля депутаты Госсовета республики. Инициативу озвучил руководитель фракции КПРФ Владимир Бодров.

«Проект закона подготовлен в целях реализации Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации. В настоящее время в 51 субъекте России приняты и успешно реализуются региональные законы, устанавливающие обязательный порядок использования копии Знамени Победы органами государственной власти субъектов РФ и подведомственными им организациями в День Победы и другие дни, связанные с событиями Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. Ещё в ряде субъектов Российской Федерации указанный порядок установлена правовыми актами глав регионов», — сообщил парламентарий.

Парламент поддержал это предложение. Теперь копию Знамени Победы будут в обязательном порядке поднимать наряду с Государственным флагом Российской Федерации и Государственным флагом Удмуртской Республики на зданиях:

- резиденции главы Удмуртской Республики;

- Государственного совета Удмуртской Республики;

- правительства Удмуртской Республики.

Знамя будет находиться по центру — между флагами РФ и Удмуртии (слева и справа).

Напомним, в 2025 году такие знамёна поднимали над зданием Верховного Суда Удмуртии и зданиями районных судов республики.