В День Победы его будут вывешивать между флагами России и УР.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии утвердили закон «Об использовании копии Знамени Победы в Удмуртской Республике». Соответствующее решение приняли на сессии 21 апреля депутаты Госсовета республики. Инициативу озвучил руководитель фракции КПРФ Владимир Бодров.
«Проект закона подготовлен в целях реализации Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации. В настоящее время в 51 субъекте России приняты и успешно реализуются региональные законы, устанавливающие обязательный порядок использования копии Знамени Победы органами государственной власти субъектов РФ и подведомственными им организациями в День Победы и другие дни, связанные с событиями Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. Ещё в ряде субъектов Российской Федерации указанный порядок установлена правовыми актами глав регионов», — сообщил парламентарий.
Парламент поддержал это предложение. Теперь копию Знамени Победы будут в обязательном порядке поднимать наряду с Государственным флагом Российской Федерации и Государственным флагом Удмуртской Республики на зданиях:
- резиденции главы Удмуртской Республики;
- Государственного совета Удмуртской Республики;
- правительства Удмуртской Республики.
Знамя будет находиться по центру — между флагами РФ и Удмуртии (слева и справа).
Напомним, в 2025 году такие знамёна поднимали над зданием Верховного Суда Удмуртии и зданиями районных судов республики.
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX