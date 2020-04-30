На ижевском ипподроме возобновят индивидуальные занятия с лошадьми

Конным клубам выделят корма в качестве поддержки.

Ижевск. Удмуртия. На ижевском ипподроме со 2 мая разрешат проводить индивидуальные тренировки. Свою работу возобновят конные клубы, оставшиеся без средств к существованию из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртии.

Занятия разрешаются при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.

Также принято решение поддержать конные клубы, арендующие помещения на ипподроме. Им в течении мая-июня будут выделять 50% от потребности корма.

Напомним, что с 28 марта ипподром закрыли на карантин. Лошади лишились возможности зарабатывать себе на корма. Владельцам частных клубов пришлось организовывать сбор средств для помощи животным.