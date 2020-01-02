Восстановить водоснабжение абонентов планируется к вечеру.

Ижевск. Удмуртия. Порыв водопровода произошел на улице Татьяны Барамзиной в Ижевске утром в четверг, 2 января. Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте написала глава администрации Устиновского района города Владимир Петухов.

По его словам, повреждение водопровода диаметром 150 мм произошло в районе дома №10 по улице Татьяны Барамзиной. Без воды остались жильцы 1 дома, восстановить водоснабжение планируется к вечеру. У дома установили бочку с питьевой водой.