Повреждённый водопровод на улице 10 лет октября в Ижевске починят в течение суток

Порыв трубопровода произошёл в ночь на 16 декабря.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжаются работы по устранению порыва водопровода на улице 10 лет Октября. Ремонт повреждённого участка займёт сутки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Порыв на чугунном водопроводе диаметром 600 метров произошёл в 03:30 16 декабря. Работники «Ижводоканала» локализировали повреждённый участок в 5:15. Завершить ремонт планируется в течение суток.
Аварийный водопровод работал с 1961 года.
Последствия разлива воды устраняют 8 единиц техники. С 5 утра дорогу обрабатывают противогололедными материалами.
Напомним, что 3 декабря в Ижевске произошло два порыва сетей водоснабжения. Один на улице Максима Горького, второй — на улице Труда.
Напомним, что 3 декабря в Ижевске произошло два порыва сетей водоснабжения. Один на улице Максима Горького, второй — на улице Труда.