В Ижевске из-за снегопадов ввели режим повышенной готовности

Порядок действует с 23 февраля.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске из-за снегопадов с 23 февраля ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба города.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев оценил уборку магистральных дорог «на троечку», межквартальные проезды, дворы – неудовлетворительно. В связи с этим глава поручил управляющим компаниям организовать с муниципальной милицией график обхода дворов для их последующей уборки.

Для качественной очистки службы смогут обращаться в ГИБДД и через базу данных определять водителей, чьи автомобили мешают работе снегоуборочной техники. В случае, если владелец не уберет машину, на место вызовут эвакуатор.

Кроме того, власти ведут переговоры с заводами Ижевска и просят предприятия вывести свою технику на уборку дорог.

Разрабатываются предложения по маршруту. «Раньше техника уходила на север Удмуртии по объездной, рассматриваем возможность пустить технику через город, через магистральные улицы, с тем, чтобы побороться с заужениями», - рассказал журналистам в субботу, 23 февраля, глава Ижевска Олег Бекмеметьев.