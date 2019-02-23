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В Ижевске из-за снегопадов ввели режим повышенной готовности

12:05, 23 февраля, 2019
Анна Торхова
12:05, 23 февраля, 2019
Анна Торхова
317
0
#благоустройство\n#Ижевск\n#транспорт\n#погода\n#Удмуртия\n#снег\n#автомобиль\n#уборка
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Порядок действует с 23 февраля.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске из-за снегопадов с 23 февраля ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба города.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев оценил уборку магистральных дорог «на троечку», межквартальные проезды, дворы – неудовлетворительно. В связи с этим глава поручил управляющим компаниям организовать с муниципальной милицией график обхода дворов для их последующей уборки.

Для качественной очистки службы смогут обращаться в ГИБДД и через базу данных определять водителей, чьи автомобили мешают работе снегоуборочной техники. В случае, если владелец не уберет машину, на место вызовут эвакуатор.  

Кроме того, власти ведут переговоры с заводами Ижевска и просят предприятия вывести свою технику на уборку дорог.

Разрабатываются предложения по маршруту. «Раньше техника уходила на север Удмуртии по объездной, рассматриваем возможность пустить технику через город, через магистральные улицы, с тем, чтобы побороться с заужениями», - рассказал журналистам в субботу, 23 февраля, глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

12:05, 23 февраля, 2019
Анна Торхова
317
0
#благоустройство\n#Ижевск\n#транспорт\n#погода\n#Удмуртия\n#снег\n#автомобиль\n#уборка

 

 

 


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