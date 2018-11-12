Власти Удмуртии займутся очередным изменением генплана Ижевска

Такое поручение на прошедшем в понедельник, 12 ноября, аппаратном совещании органов госвласти дал глава республики Александр Бречалов.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии займутся очередным изменением генерального плана Ижевска. Такое поручение на прошедшем в понедельник, 12 ноября, аппаратном совещании органов госвласти дал глава республики Александр Бречалов.

«Переходите в активную фазу подготовки генплана города. Мы никак не могли с предыдущей командой к этому вопросу приступить, постоянно находились какие-то Мы понимаем, какие причины», - обратился Александр Бречалов к Дмитрию Сурнину и Константину Сунцову.

Напомним, первый сейчас трудится заместителем министра в региональном Минстрое, второго назначали генеральным директором «Корпорации развития Удмуртии».

«Будьте готовы, через неделю тогда соберемся, <…> если необходимы средства на работу – необходимо заложить, иначе мы так и будет под каждую ситуацию менять генплан, и эта чехарда приведет к коллапсу в городе», - сказала Александр Бречалов.

Напомним, что в феврале 2017 года правительство Удмуртии приняло новый генплан Ижевска. В конце февраля 2018 года власти Ижевска определили приоритетные зоны комплексного устойчивого развития территорий. Это было сделано после того, как в регион с рабочим визитом приезжали полпред президента России в ПФО Михаил Бабич (сейчас – посол России в Белоруссии) и заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

В июне 2018 года Жители Восточного поселка Ижевска проголосовали за перевод земель в зону индивидуальной жилой застройки.