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Власти Удмуртии займутся очередным изменением генплана Ижевска

11:40, 12 ноября, 2018
Георгий Поветкин
11:40, 12 ноября, 2018
Георгий Поветкин
932
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#Правительство\n#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#план\n#уплотительная застройка\n#Александр Бречалов
Фото: ИА "Сусанин"
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Такое поручение на прошедшем в понедельник, 12 ноября, аппаратном совещании органов госвласти дал глава республики Александр Бречалов.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии займутся очередным изменением генерального плана Ижевска. Такое поручение на прошедшем в понедельник, 12 ноября, аппаратном совещании органов госвласти дал глава республики Александр Бречалов.

«Переходите в активную фазу подготовки генплана города. Мы никак не могли с предыдущей командой к этому вопросу приступить, постоянно находились какие-то Мы понимаем, какие причины», - обратился Александр Бречалов к Дмитрию Сурнину и Константину Сунцову.

Напомним, первый сейчас трудится заместителем министра в региональном Минстрое, второго назначали генеральным директором «Корпорации развития Удмуртии».

«Будьте готовы, через неделю тогда соберемся, <…> если необходимы средства на работу – необходимо заложить, иначе мы так и будет под каждую ситуацию менять генплан, и эта чехарда приведет к коллапсу в городе», - сказала Александр Бречалов.

Напомним, что в феврале 2017 года правительство Удмуртии приняло новый генплан Ижевска. В конце февраля 2018 года власти Ижевска определили приоритетные зоны комплексного устойчивого развития территорий. Это было сделано после того, как в регион с рабочим визитом приезжали полпред президента России в ПФО Михаил Бабич (сейчас – посол России в Белоруссии) и заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

В июне 2018 года Жители Восточного поселка Ижевска проголосовали за перевод земель в зону индивидуальной жилой застройки.

11:40, 12 ноября, 2018
Георгий Поветкин
932
0
#Правительство\n#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#план\n#уплотительная застройка\n#Александр Бречалов

 

 

 


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