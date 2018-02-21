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Власти Ижевска определили приоритетные зоны комплексного устойчивого развития территорий

13:20, 21 февраля, 2018
Георгий Поветкин
13:20, 21 февраля, 2018
Георгий Поветкин
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#благоустройство\n#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Юрий Тюрин
Фото: @arzik2
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Ранее об этом во время визита в столицу Удмуртии говорил полпред Президента России в ПФО Михаил Бабич.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска определили приоритетные зоны комплексного устойчивого развития территорий. Об этом в эфире «Сусанина» рассказал глава города Юрий Тюрин.

 «Из 11 зон мы выбрали 4 – поселок Машиностроителей – это зона бараков. Часть мы снесли, часть осталась. Мы сейчас формируем зону КУРТ и предлагаем застройщику бесплатно территорию, которую мы снесли и часть он должен будет снести за свои средства», - отметил Тюрин.

Еще один участок – это территория улицы Ленина от Орджоникидзе до реки Карлутки.

«Это условно спорная территория. […] Там мы видим бараки. Мы эту территорию обозначаем как КУРТ, чтобы ускорить очистку и строительство. То есть там, где администрация и застройщик сможет вместе работать и управлять процессом строительства», - сказал градоначальник.

По его словам, формирование таких зон позволит вместе с застройщиком контролировать строительство и планировку территории.

«Мы делаем планировку на эту территорию и уже вместе с застройщиком несем ответственность: жилье, инфраструктура, социальные объекты. Мы определили 11 зон. Начинали по ним работу. Но в связи с тем, что генплан задержался, а развитие КУРТ может быть только по утвержденному Генплану, поэтому небольшая задержка», - сказал Юрий Тюрин.

Ранее этот вопрос поднимали во время визита в столицу Удмуртии полпреда Президента России в ПФО Михаила Бабича и замминистра строительства и ЖКХ России Никиты Стасишина.

«В городе Ижевске у нас есть много площадок, которые вы можете осваивать через наши законы по комплексному развитию территории. На 101 га есть потенциал и развития жилищного строительства внутри города. Шесть объектов в Ижевске. Юрий Александрович, вы не издали ни одного правового акта о комплексном устойчивом развитии территорий. Это тот потенциал, который позволит строить доступное жилье. Не нужно тянуть километрами объекты инфраструктуры, не нужно на дорожную сеть перекладывать и строить потенциал. Действительно, это важно. И там, где у вас нецелевое использование, по сути, там ремонты и мойки. Есть перечень участков, которые можно вовлекать», - сказал тогда Стасишин.

13:20, 21 февраля, 2018
Георгий Поветкин
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#благоустройство\n#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Юрий Тюрин

 

 

 

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