Минстрой России: в Ижевске не издали ни одного акта о комплексном устойчивом развитии территорий

По словам замминистра строительства и ЖКХ России Никиты Стасишина, таких территорий в столице Удмуртии около 100 гектаров.

Ижевск. Удмуртия. Заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин высказал претензии главе Ижевска за неизданные акты о комплексном устойчивом развитии территорий города. По словам федерального чиновника, таких территорий в Ижевске около 100 гектаров, однако на них располагаются мойки и автосервисы.

«В городе Ижевске у нас есть много площадок, которые вы можете осваивать через наши законы по комплексному развитию территории. На 101 га есть потенциал и развития жилищного строительства внутри города. Шесть объектов в Ижевске. Юрий Александрович, вы не издали ни одного правового акта о комплексном устойчивом развитии территорий. Это тот потенциал, который позволит строить доступное жилье. Не нужно тянуть километрами объекты инфраструктуры, не нужно на дорожную сеть перекладывать и строить потенциал. Действительно, это важно. И там, где у вас нецелевое использование, по сути, там ремонты и мойки. Есть перечень участков, которые можно вовлекать», - сказал Стасишин.

В свою очередь, Михаил Бабич попытался выяснить у главы Ижевска, в чем причины отсутствия правовых актов, но градоначальник на его вопрос ответить не смог.

«Многозначительный ответ», - сказал полпред Президента России в ПФО.