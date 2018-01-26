  • $ 55.93 ↓
  • € 69.46 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Минстрой России: в Ижевске не издали ни одного акта о комплексном устойчивом развитии территорий

      18:35, 26 января, 2018
      Георгий Поветкин
      18:35, 26 января, 2018
      Георгий Поветкин
      989
      0
      #Ижевск\n#жилье\n#Удмуртия\n#развитие территорий
      989
      0

      По словам замминистра строительства и ЖКХ России Никиты Стасишина, таких территорий в столице Удмуртии около 100 гектаров.

      Ижевск. Удмуртия. Заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин высказал претензии главе Ижевска за неизданные акты о комплексном устойчивом развитии территорий города. По словам федерального чиновника, таких территорий в Ижевске около 100 гектаров, однако на них располагаются мойки и автосервисы.

      «В городе Ижевске у нас есть много площадок, которые вы можете осваивать через наши законы по комплексному развитию территории. На 101 га есть потенциал и развития жилищного строительства внутри города. Шесть объектов в Ижевске. Юрий Александрович, вы не издали ни одного правового акта о комплексном устойчивом развитии территорий. Это тот потенциал, который позволит строить доступное жилье. Не нужно тянуть километрами объекты инфраструктуры, не нужно на дорожную сеть перекладывать и строить потенциал. Действительно, это важно. И там, где у вас нецелевое использование, по сути, там ремонты и мойки. Есть перечень участков, которые можно вовлекать», - сказал Стасишин.

      В свою очередь, Михаил Бабич попытался выяснить у главы Ижевска, в чем причины отсутствия правовых актов, но градоначальник на его вопрос ответить не смог.

      «Многозначительный ответ», - сказал полпред Президента России в ПФО.

      18:35, 26 января, 2018
      Георгий Поветкин
      989
      0
      #Ижевск\n#жилье\n#Удмуртия\n#развитие территорий

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      В Воткинске в одном из садовых массивов насмерть замерз 11-летний школьник

      10:46, 21 января, 2018
      12071

      Александр Ессен прокомментировал перспективы переноса столицы Удмуртии в Сарапул

      10930
      18:15, 23 января, 2018

      Никто в мире этого не делает: уроженка Удмуртии Алина Загитова победила Медведеву на Чемпионате Европы

      9382
      22:58, 20 января, 2018

      Глава Удмуртии пригрозил главврачам «действиями не рекомендательного характера»

      8317
      09:12, 22 января, 2018

      Следователи сообщили первые подробности смерти 11-летнего школьника из Воткинска

      5545
      13:10, 21 января, 2018

      Начальника кировского ГИБДД задержали по подозрению в мошенничестве на 840 млн рублей

      09:25, 23 января, 2018
      1368

      Биатлонистки сняли клип в поддержку ульяновских курсантов

      1291
      18:12, 21 января, 2018

      Светлаков и Незлобин покидают ТНТ и переходят на СТС

      1050
      19:44, 22 января, 2018

      Руководителя СКР по Москве заподозрили в получении взятки

      987
      16:52, 23 января, 2018

      В России приняли Стратегию безопасности дорожного движения на 2018-2024 годы

      827
      18:59, 22 января, 2018

      Фуркад обвинил МОК в двойных стандартах после решения не приглашать Шипулина на Олимпиаду

      15:19, 24 января, 2018
      4822

      МОК рассекретил критерии, по которым отказал российским спортсменам в приглашении на Олимпиаду

      912
      19:22, 25 января, 2018

      11 человек погибли и 44 пострадали в аварии с экскурсионным автобусом в Турции

      885
      14:15, 20 января, 2018

      Россия поднялась на одну позицию в рейтинге лучших стран мира

      784
      18:59, 23 января, 2018

      Британца с необычной внешностью избили в Киеве

      771
      19:43, 20 января, 2018

      Мультимедиа

      Снос старой пожарной части

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      Парк Кирова в Ижевске: на входе вновь появились арки