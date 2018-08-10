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В Ижевске около пешеходных переходов возле трех школ установят перила

10:10, 10 августа, 2018
Дарья Снидкова
10:10, 10 августа, 2018
Дарья Снидкова
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#дети\n#Ижевск\n#ПДД\n#Удмуртия
Фото: pxhere.com
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Протяженность каждого ограждения будет не менее 50 м.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске около пешеходных переходов возле школ №90, 65 и 25 администрация города установит перильные ограждения. Как сообщила пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, перила будут длиной не менее 50 м в каждую сторону от перехода.

«Отсутствие соответствующих объектов делает невозможным соблюдение требований Правил дорожного движения водителями транспортных средств и ставит под угрозу безопасность жизни и здоровья участников дорожного движения, в том числе несовершеннолетних граждан», - говорится в сообщении.

10:10, 10 августа, 2018
Дарья Снидкова
260
0
#дети\n#Ижевск\n#ПДД\n#Удмуртия

 

 

 


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