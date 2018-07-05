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В 33 домах Глазова не вывозили мусор

09:55, 05 июля, 2018
Георгий Поветкин
09:55, 05 июля, 2018
Георгий Поветкин
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#Глазов\n#Удмуртия\n#мусор\n#отходы\n#штраф
Фото: facebook.com (Марат Исмагилов)
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Управляющей компании «ЭкоДом» грозит штраф до 250 тыс. рублей и лишение лицензии.

Ижевск. Удмуртия. В 33 жилых домах в Глазове не вывозили мусор. Управляющей компании «ЭкоДом» грозит штраф до 250 тыс. рублей и лишение лицензии, написал на своей странице в фейсбуке главный госжилинспектор Удмуртии Марат Исмагилов.

По его словам, в инспекцию с заявлением обратились жители города.

«Жилищные инспекторы зафиксируют все факты не вывоза мусора в каждом многоквартирном доме, пройдут проверки», - написал Исмагилов, по словам которого «ЭкоДом» уже не раз привлекалась к административной ответственности.

Марат Исмагилов также отметил, что проверки пройдут в 18 глазовских ТСЖ.

«Поручено жилищным инспекторам взять на контроль ситуацию в Глазове и Глазовском районе, в этих муниципальных образованиях сейчас должны проходить регулярные рейды по контролю за ответственными субъектами по организации вывоза мусора», - написал Исмагилов.

Напомним, что в 2019 году на территории Удмуртии начнет действовать региональный оператор по обороту ТКО. Конкурс на оказание услуг выиграла компания «Спецавтохозяйство», вошедшая позднее в корпорацию «ГазЭнергоСтрой», которая намерена вложить в отрасль около 2 млрд рублей. На эти деньги планируется построить два мусороперерабатывающих комплекса и пять станций перегрузки и сортировки.

09:55, 05 июля, 2018
Георгий Поветкин
949
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#мусор\n#отходы\n#штраф

 

 

 


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