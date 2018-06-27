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Корпорация «ГазЭнергоСтрой» намерена вложить 2 млрд рублей в переработку мусора в Удмуртии

14:35, 27 июня, 2018
Георгий Поветкин
14:35, 27 июня, 2018
Георгий Поветкин
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#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#мусор\n#свалки
Фото: ИА "Сусанин"
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Деньги могут пойти в том числе на строительство двух мусороперерабатывающих комплексов и пяти станций перегрузки и сортировки.

Ижевск. Удмуртия. Группа компаний Корпорация «ГазЭнергоСтрой» намерена вложить 2 млрд рублей в переработку мусора в Удмуртии. Деньги могут пойти в том числе на строительство двух мусороперерабатывающих комплексов и пяти станций перегрузки и сортировки.

Как сообщается на сайте «ГазЭнергоСтроя», комплексы смогут перерабатывать около 400 тыс. тонн отходов в год. Также группа компаний намерена развивать системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов, включая технологии по их утилизации и обезвреживанию, такие как подовые и барабанные печи.

В сообщении также говорится о том, что местное ООО «Спецавтохозяйство», которое в мае стало региональным оператором по обращению с ТКО в Удмуртии, теперь входит в корпорацию «ГазЭнергоСтрой». Напомним, что вопросы, связанные с переработкой ТКО в «Спецавтохозяйстве» курирует бывший министр ЖКХ Удмуртии Иван Маринин, а руководит компанией Сергей Климов, занимавший несколько лет назад пост замглавы администрации Ижевска.

Сусанин / Свалить нельзя переработать - Статьи

В Удмуртии в ближайшие годы на создание отлаженной системы по переработке твердых коммунальных отходов намерены потратить десятки миллиардов рублей. *** В конце апреля 2018 года подвели итоги торгов по выбору регионального оператора, который будет осуществлять оборот твердых коммунальных отходов в Удмуртии. Компанией-победителем стало "Спецавтохозяйство".

14:35, 27 июня, 2018
Георгий Поветкин
302
0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#мусор\n#свалки

 

 

 


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