Деньги могут пойти в том числе на строительство двух мусороперерабатывающих комплексов и пяти станций перегрузки и сортировки.

Ижевск. Удмуртия. Группа компаний Корпорация «ГазЭнергоСтрой» намерена вложить 2 млрд рублей в переработку мусора в Удмуртии. Деньги могут пойти в том числе на строительство двух мусороперерабатывающих комплексов и пяти станций перегрузки и сортировки.

Как сообщается на сайте «ГазЭнергоСтроя», комплексы смогут перерабатывать около 400 тыс. тонн отходов в год. Также группа компаний намерена развивать системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов, включая технологии по их утилизации и обезвреживанию, такие как подовые и барабанные печи.

В сообщении также говорится о том, что местное ООО «Спецавтохозяйство», которое в мае стало региональным оператором по обращению с ТКО в Удмуртии, теперь входит в корпорацию «ГазЭнергоСтрой». Напомним, что вопросы, связанные с переработкой ТКО в «Спецавтохозяйстве» курирует бывший министр ЖКХ Удмуртии Иван Маринин, а руководит компанией Сергей Климов, занимавший несколько лет назад пост замглавы администрации Ижевска.