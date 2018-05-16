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Жителей Пугачево не эвакуируют из-за одиночных взрывов снарядов

Аварию на водопроводе локализовали в Ижевске

10:30, 16 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
10:30, 16 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
1073
0
#Ижевск\n#Ижводоканал\n#авария\n#Удмуртия\n#водопровод
Фото: pixabay.com
1073
0

Без водоснабжения остаются две организации.

Ижевск. Удмуртия. Утечка воды на территории бывшего металлургического комплекса «Ижмаша» на Воткинском шоссе произошла во вторник, 15 мая. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, авария локализована.

15 мая в МУП «Ижводоканал» поступило сообщение от ПО «Центральные электрические сети об утечке воды на территории бывшего металлургического комплекса Ижмаша, расположенного по Воткинскому шоссе, 298, и поступлении воды в

Аварийная бригада обнаружила утечку на водопроводе диаметром 200 мм. Вода затопила кабельные каналы подстанции 110/10 кВ «Прессовая».

Отмечается, что аварийная труба имеет признаки бесхозяйного объекта и данный водопровод в эксплуатацию Ижводоканалу не передан.

Без водоснабжения остаются ООО «Ижевский-Арсенал» и Индустриальный парк развития, расположенные по Воткинскому шоссе, 298.

10:30, 16 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
1073
0
#Ижевск\n#Ижводоканал\n#авария\n#Удмуртия\n#водопровод

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