В Ижевске сдадут в аренду за 1 рубль «Генеральский дом»

Однако арендатору придется за свой счет восстановить историческое здание.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска готовы сдать в аренду «Генеральский дом». Сумма, которую просят за пользование двухэтажным особняком по улице Милиционной в течение 49 лет – всего 1 рубль.

Впрочем, возможным арендаторам придется потратить немало денег на восстановление исторического здания. Оно требует капремонта. Работы придется начать не позднее 3 месяцев с момента подписания договора. А по завершении придется предоставить не менее 413,9 кв. метров на 2 этаже здания в безвозмездное пользование для размещения Музея города Ижевска.

Оставшуюся площадь арендатор сможет использовать по своему усмотрению в рамках действующего законодательства. Заявления принимаются до 30 марта 2018 года, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Добавим, «Генеральский дом» был построен в середине 19 века, архитектор И.Т. Коковихин. До революции в нем жили директора Ижевского оружейного завода с семьями. С 1917 по 1921 гг. в здании размещался клуб коммунистов. В дальнейшем его использовали под станцию скорой помощи.

Является объектом культурного наследия регионального значения.