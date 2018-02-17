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      В Ижевске сдадут в аренду за 1 рубль «Генеральский дом»

      17:25, 17 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      17:25, 17 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      2081
      0
      #Ижевск\n#недвижимость\n#история\n#Удмуртия\n#архитекторы\n#памятники архитектуры\n#капремонт\n#аренда
      Фото: Яндекс.Карты
      2081
      0

      Однако арендатору придется за свой счет восстановить историческое здание.  

      Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска готовы сдать в аренду «Генеральский дом». Сумма, которую просят за пользование двухэтажным особняком по улице Милиционной в течение 49 лет – всего 1 рубль. 

      Впрочем, возможным арендаторам придется потратить немало денег на восстановление исторического здания. Оно требует капремонта. Работы придется начать не позднее 3 месяцев с момента подписания договора. А по завершении придется предоставить не менее 413,9 кв. метров на 2 этаже здания в безвозмездное пользование для размещения Музея города Ижевска. 

      Оставшуюся площадь арендатор сможет использовать по своему усмотрению в рамках действующего законодательства. Заявления принимаются до 30 марта 2018 года, сообщили в пресс-службе муниципалитета. 

      Добавим, «Генеральский дом» был построен в середине 19 века, архитектор И.Т. Коковихин. До революции в нем жили директора Ижевского оружейного завода с семьями. С 1917 по 1921 гг. в здании размещался клуб коммунистов. В дальнейшем его использовали под станцию скорой помощи. 

      Является объектом культурного наследия регионального значения.

      17:25, 17 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      2081
      0
      #Ижевск\n#недвижимость\n#история\n#Удмуртия\n#архитекторы\n#памятники архитектуры\n#капремонт\n#аренда

       

       

       

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