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      Эксперты вновь проверят состояние каждой квартиры в обрушившемся доме в Ижевске

      17:29, 16 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      17:29, 16 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      416
      0
      #Ижевск\n#жилье\n#взрыв\n#происшествие\n#обрушение дома
      Фото: пресс-служба главы Удмуртии
      416
      0

      Они пройдут по квартирам после окончания демонтажа пятого подъезда и укрепления конструкций дома.

      Ижевск. Удмуртия. Эксперты вновь оценят состояние каждой уцелевшей квартиры в рухнувшем доме на Удмуртской в Ижевске. Об этом сообщил председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин на встрече с жителями. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, в субботу, 16 декабря, прошла встреча представителей рабочей группы с жильцами дома на Удмуртской, 261.

      По словам Олега Гарина, после проведения всех работ по демонтажу пятого подъезда и укреплению конструкций дома, эксперты проверят состояние каждой квартиры. Сейчас строители работают в три смены.

      Советник главы региона Алексей Серебренников добавил, что если после третьей экспертизы будет принято решение о заселении в дом, то на этом работа с жителями не будет завершена, так как практически ежедневно возникает много вопросов разного плана, которые требуют отработки.

      Во избежание распускания непроверенных слухов, представители рабочей группы попросили граждан активнее обращаться к ним по любым возникающим вопросам и своим сомнениями, чтобы в индивидуальном порядке отрабатывать все заявки и предложения.

      Напомним, что разбирать пятый подъезд начали 12 декабря. Предполагается, что до конца года в свои квартиры вернутся жители 1, 2, 3 подъездов, а судьба 4 и 6 решится после дополнительной экспертизы. 

      Разбор дома после взрыва в Ижевске

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-12-12.

      17:29, 16 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      416
      0
      #Ижевск\n#жилье\n#взрыв\n#происшествие\n#обрушение дома

       

       

       

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