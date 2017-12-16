Эксперты вновь проверят состояние каждой квартиры в обрушившемся доме в Ижевске

Они пройдут по квартирам после окончания демонтажа пятого подъезда и укрепления конструкций дома.

Ижевск. Удмуртия. Эксперты вновь оценят состояние каждой уцелевшей квартиры в рухнувшем доме на Удмуртской в Ижевске. Об этом сообщил председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин на встрече с жителями. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, в субботу, 16 декабря, прошла встреча представителей рабочей группы с жильцами дома на Удмуртской, 261.

По словам Олега Гарина, после проведения всех работ по демонтажу пятого подъезда и укреплению конструкций дома, эксперты проверят состояние каждой квартиры. Сейчас строители работают в три смены.

Советник главы региона Алексей Серебренников добавил, что если после третьей экспертизы будет принято решение о заселении в дом, то на этом работа с жителями не будет завершена, так как практически ежедневно возникает много вопросов разного плана, которые требуют отработки.

Во избежание распускания непроверенных слухов, представители рабочей группы попросили граждан активнее обращаться к ним по любым возникающим вопросам и своим сомнениями, чтобы в индивидуальном порядке отрабатывать все заявки и предложения.

Напомним, что разбирать пятый подъезд начали 12 декабря. Предполагается, что до конца года в свои квартиры вернутся жители 1, 2, 3 подъездов, а судьба 4 и 6 решится после дополнительной экспертизы.