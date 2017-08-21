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      Жители Ижевска поддержали переход на фактическую плату за отопление

      16:57, 21 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      16:57, 21 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      336
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#коммунальные услуги\n#коммунальные службы
      Фото: ИА "Сусанин"
      336
      0

      Общественники опубликовали предварительные результаты опроса горожан.

      Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска поддержали переход на фактическую плату за отопление. Общественная организация «Объединение советов домов Удмуртии» опубликовала предварительные результаты опроса горожан.

      «Примерно 65% респондентов проголосовали за то, чтобы оплачивать отопление по факту получения этой услуги в холодные периоды (1/8), и около 35% – за то, чтобы платить, как сейчас, одинаковыми суммами в течение года (1/12)», - говорится в сообщении.

      Отметим, что результаты опроса не окончательные.  До конца анкетирования остается еще три недели.

      На данный момент в опросе принимают участие, в большинстве своем, активисты – председатели и члены советов домов, председатели ТСЖ.

      «Это наиболее подготовленные люди, которые хорошо понимают разницу в вариантах начисления. При этом мы ориентируем их на то, чтобы они учитывали и мнение большинства собственников в каждом многоквартирном доме, который они представляют. В любом случае, принять участие в опросе может любой житель Ижевска, к чему я всех и призываю», - рассказал председатель организации Александр Евсеев.

      Где заполнить анкету

      - по ПРЯМОЙ ССЫЛКЕ

      - на сайте dom-udm.ru (всплывающее окно при входе на сайт);

      - анкету в бумажном виде можно получить в офисе Объединения советов домов Удмуртии по адресу Ижевск, ул. Тельмана, д.16 (напротив проходной Радиозавода) или скачать в Интернете, а затем положить в почтовый ящик около входа в офис;

      - можно отправить отсканированную анкету по адресу sovet@dom-udm.ru 

      16:57, 21 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      336
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#коммунальные услуги\n#коммунальные службы

       

       

       

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