Общественники опубликовали предварительные результаты опроса горожан.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска поддержали переход на фактическую плату за отопление. Общественная организация «Объединение советов домов Удмуртии» опубликовала предварительные результаты опроса горожан.

«Примерно 65% респондентов проголосовали за то, чтобы оплачивать отопление по факту получения этой услуги в холодные периоды (1/8), и около 35% – за то, чтобы платить, как сейчас, одинаковыми суммами в течение года (1/12)», - говорится в сообщении.

Отметим, что результаты опроса не окончательные. До конца анкетирования остается еще три недели.

На данный момент в опросе принимают участие, в большинстве своем, активисты – председатели и члены советов домов, председатели ТСЖ.

«Это наиболее подготовленные люди, которые хорошо понимают разницу в вариантах начисления. При этом мы ориентируем их на то, чтобы они учитывали и мнение большинства собственников в каждом многоквартирном доме, который они представляют. В любом случае, принять участие в опросе может любой житель Ижевска, к чему я всех и призываю», - рассказал председатель организации Александр Евсеев.

Где заполнить анкету

- по ПРЯМОЙ ССЫЛКЕ

- на сайте dom-udm.ru (всплывающее окно при входе на сайт);

- анкету в бумажном виде можно получить в офисе Объединения советов домов Удмуртии по адресу Ижевск, ул. Тельмана, д.16 (напротив проходной Радиозавода) или скачать в Интернете, а затем положить в почтовый ящик около входа в офис;

- можно отправить отсканированную анкету по адресу sovet@dom-udm.ru