В Ижевске возобновили строительство дома «Виктории Парк» на территории огородного массива

Кроме того, застройщик получил разрешение на возведение второй многоэтажке в СНТ «Любитель-1».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возобновили строительство многоэтажного дома жилого комплекса «Виктория Парк» на территории СНТ «Любитель-1». Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

По данным городских властей, основанием для возобновления работ стало разрешение главного управления архитектуры и градостроительства, выданное 30 июня 2017 года.

«Согласно Генеральному плану города <…> 17 микрорайон жилого района «Север» города Ижевска является зоной многоэтажной застройки», - отмечается в сообщении пресс-службы муниципалитета.

Напомним, в ноябре 2015 года садоводы в Ижевске выступили против возведения нового дома на территории СНТ. На массив заехала спецтехника, которая должна была начать рыть котлован и огораживать место для новой стройки. Однако жители близлежащих домов вышли на защиту своей территории. Дошло до того, что на место бурных споров пришлось вызвать полицейских.

В начале декабря администрация отозвала разрешение на строительство дома, строительные работы приостановили. Приказ подписал исполнявший в то время обязанности начальника главного управленияархитектуры и градостроительства столичной администрации Владимир Тихонов. Компания-застройщик подала иск в суд о взыскании убытков в размере 16 млн. рублей. Кроме того, следователи возбудили уголовное дело против начальника ГУ архитектуры и строительства Ижевска.

Глава Ижевска Юрий Тюрин в апреле 2017 году заверил, что городские власти заключили с «Викторией 18» мировое соглашение. «Сегодня дом не строится, мы им дали другие разрешения, сейчас у нас нормальные партнерские отношения», - пояснил Тюрин.

Теперь же выяснилось, что застройщик отстоял право на возведение жилого дома. Этот вопрос рассмотрел 11 апреля 2017 года Арбитражный суд Уральского округа (кассационная инстанция), который обязал администрацию города выдать разрешение. Кроме того, «Виктория-18» получила разрешение на строительство второго дома на территории СНТ.