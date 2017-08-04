  • $ 60.58 ↑
  • € 71.69 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В Ижевске возобновили строительство дома «Виктории Парк» на территории огородного массива

      13:46, 04 августа, 2017
      Ксения Чернова
      13:46, 04 августа, 2017
      Ксения Чернова
      213
      0
      #Ижевск\n#недвижимость\n#власть и чиновники\n#конфликт\n#стройка\n#суд
      Фото: @arzik2
      213
      0

      Кроме того, застройщик получил разрешение на возведение второй многоэтажке в СНТ «Любитель-1».

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возобновили строительство многоэтажного дома жилого комплекса «Виктория Парк» на территории СНТ «Любитель-1». Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

      По данным городских властей, основанием для возобновления работ стало разрешение главного управления архитектуры и градостроительства, выданное 30 июня 2017 года.

      «Согласно Генеральному плану города <…> 17 микрорайон жилого района «Север» города Ижевска является зоной многоэтажной застройки», - отмечается в сообщении пресс-службы муниципалитета.

      Напомним, в ноябре 2015 года садоводы в Ижевске выступили против возведения нового дома на территории СНТ. На массив заехала спецтехника, которая должна была начать рыть котлован и огораживать место для новой стройки. Однако жители близлежащих домов вышли на защиту своей территории. Дошло до того, что на место бурных споров пришлось вызвать полицейских.

      В начале декабря администрация отозвала разрешение на строительство дома, строительные работы приостановили. Приказ подписал исполнявший в то время обязанности начальника главного управленияархитектуры и градостроительства столичной администрации Владимир Тихонов. Компания-застройщик подала иск в суд о взыскании убытков в размере 16 млн. рублей. Кроме того, следователи возбудили уголовное дело против начальника ГУ архитектуры и строительства Ижевска.

      Глава Ижевска Юрий Тюрин в апреле 2017 году заверил, что городские власти заключили с «Викторией 18» мировое соглашение. «Сегодня дом не строится, мы им дали другие разрешения, сейчас у нас нормальные партнерские отношения», - пояснил Тюрин.

      Теперь же выяснилось, что застройщик отстоял право на возведение жилого дома. Этот вопрос рассмотрел 11 апреля 2017 года Арбитражный суд Уральского округа (кассационная инстанция), который обязал администрацию города выдать разрешение. Кроме того, «Виктория-18» получила разрешение на строительство второго дома на территории СНТ.

      13:46, 04 августа, 2017
      Ксения Чернова
      213
      0
      #Ижевск\n#недвижимость\n#власть и чиновники\n#конфликт\n#стройка\n#суд

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Глава Ижевска Юрий Тюрин спас тонущего человека в Турции

      10:01, 01 августа, 2017
      6702

      Следствие попросило отпустить экс-главу Удмуртии Александра Соловьева под домашний арест

      6425
      19:59, 02 августа, 2017

      Два человека погибли в результате аварии на Сарапульском тракте в Удмуртии

      5395
      12:00, 30 июля, 2017

      Виктор Савельев покинет пост и.о. премьера Удмуртии

      5317
      09:56, 31 июля, 2017

      Обязанности председателя правительства региона будет исполнять врио главы Удмуртии Александр Бречалов

      3814
      09:13, 31 июля, 2017

      Сбившая «пьяного мальчика» в Железнодорожном просит исключить экспертизы из дела

      18:25, 30 июля, 2017
      5251

      Путин изменил порядок оплаты общедомовых коммунальных услуг

      2517
      15:54, 01 августа, 2017

      Чемпиона Европы по вольной борьбе убили на Байкале

      1172
      16:21, 29 июля, 2017

      В ДТП с участием автобуса под Саратовом один человек погиб, 12 пострадали

      908
      10:04, 30 июля, 2017

      Несколько участников «банды ГТА» убиты во время перестрелки в Мособлсуде

      821
      16:42, 01 августа, 2017

      Старейшая в мире семья из Северной Ирландии раскрыла секрет долголетия

      19:20, 31 июля, 2017
      879

      Американские ученые предупредили, что Россия может выиграть от новых санкций США

      783
      15:28, 31 июля, 2017

      Немецкие ученые предупредили об опасности поролоновых губок

      777
      18:33, 01 августа, 2017

      Датские ученые заявили, что алкоголь в малых дозах предохраняет от диабета

      666
      18:36, 28 июля, 2017

      В Хабаровском крае бульдозерист нашел золотой самородок весом 10,3 кг

      652
      10:03, 01 августа, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: домашний арест для Александра Соловьева и порыв трубы в Ижевске

      03 августа, 2017

      Парк Кирова в Ижевске

      03 августа, 2017

      Порыв трубопровода на улице Майской в Ижевске

      03 августа, 2017