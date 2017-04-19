Глава Ижевска: дом «Виктории парк» не будут строить на территории огородного массива

Кроме того, власти столицы Удмуртии решили не выдавать разрешений на точечную застройку

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Юрий Тюрин рассказал, что на территории огородного массива «Любитель-1» не будут строить дом жилого комплекса «Виктория парк». Этот вопрос градоначальник поднял на встрече с общественниками.

Напомним, в ноябре 2015 года несколько десятков садоводов выступили против возведения нового дома на территории товарищества. В один из дней на массив заехала спецтехника, которая должна была начать рыть котлован и огораживать место для новой стройки. Однако жители близлежащих домов вышли на защиту своей территории. Дошло до того, что на место бурных споров пришлось вызвать полицейских.

В начале декабря того же года городские власти разрешение на строительство многоэтажного дома отменили, строительные работы на территории НТС приостановили.

«Сначала мы отозвали решение на строительства, они через суд выиграли, уголовное дело открыли. Когда мы дошли до той стадии, что стало понятно, что застройщик сдаваться не будет, а нас всех пересажают, мы заключили мировую с застройщиком. Сегодня дом не строится, мы им дали другие разрешения, сейчас у нас нормальные партнерские отношения», - пояснил Юрий Тюрин.

Кроме того, Юрий Тюрин заявил, что власти столицы Удмуртской республики решили не выдавать разрешений на точечную застройку: «Про точечную застройку вы все слышали, пикетов было немало. Когда пикет проходит, мы туда едем, ищем людей, которые готовы с нами сотрудничать. Проблемы с застройщиками решаем. <…> Самое главное – не давать больше разрешений на точечную застройку. Мы пока ни одного не дали, хотя давление есть».