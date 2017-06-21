  • $ 58.58 ↑
  • € 65.32 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Минимум тысячу человек расселят при строительстве проспекта Калашникова в Ижевске

      15:16, 21 июня, 2017
      Яна Шамаева
      15:16, 21 июня, 2017
      Яна Шамаева
      1246
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#градостроительство\n#дороги Удмуртии\n#дорога
      1246
      0

      Такое количество человек проживает только в пяти домах, которые попадут в зону сноса.

      Ижевск. Удмуртия. Как минимум одну тысячу человек придется расселить в Ижевске при строительстве проспекта Калашникова. Эти люди живут в пяти многоквартирных двухэтажных домах по улице Авангардной, рассказал на пресс-конференции в среду, 21 мая, заместитель главы администрации столицы Удмуртии по градостроительству, благоустройству и транспорту Владимир Нестеренко.

      «Пять многоквартирных домов на 40 квартир. В них проживает примерно 250 семей. Возьмем по четыре человека. Примерно 1 тыс. человек, может больше, может меньше», - сказал Нестеренко.

      Строительство этого участка войдет во второй этап: от перекрестка улицы Удмуртской с Кирова до улицы 8 Марта. Во время строительства других этапов под снос попадут 250 жилых домов и 43 садовых участка.

      Всего реализация проспекта Калашникова предусматривает четыре этапа:

      - первый: от улицы 40 лет Победы до Союзной;

      - второй: от Удмуртской до 8 Марта;

      - третий: от Совхозной до 40 лет Победы;

      - четвертый: от 8 Марта до Совхозной.

      По словам Владимира Нестеренко, при расселении оценку жилья, которое будут сносить, будут делать специальные компании.

      «Законом предусмотрено производство оценки оценочными компаниями, если оценки не устраивают, то в дальнейшем они будут устанавливаются судом. Здесь пугаться не надо ничего. Никто никого не собирается огорчать или обижать в отношении каких-то выплат», - сказал заместитель главы администрации Ижевска по градостроительству.

      Предварительно срок строительства проспекта Калашникова он оценил в пять лет.

      «Пять лет нормативный срок строительства. В то время, пока деньги не выделены, о периоде реализации нельзя говорить. Денег пока нет. Я говорю вам о примерном времени строительства. Говорю, как строитель», - уточнил Владимир Нестеренко.

      Реконструировать проспект будут в преддверии 100-летнего юбилея конструктора Михаила Калашникова. На строительство уйдет около 6 млрд рублей. Городские власти планируют выкупить 400 земельных участков, в том числе на Восточном поселке. На это потребуется порядка 2 млрд рублей.

      Известно, что проспект Калашникова будет шестиполосным. Кроме того, проект предусматривает пешеходные и велосипедные дорожки. Также из-за строительства проспекта Калашникова в Ижевске могут снести часть здания торгового центра «Гвоздь» на улице Удмуртской. Ранее муниципальные власти сообщали, что проект планировки проспекта Калашникова будет готов в августе.

      15:16, 21 июня, 2017
      Яна Шамаева
      1246
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#градостроительство\n#дороги Удмуртии\n#дорога

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Следователи начали проверку после обращения жительницы Ижевска к Владимиру Путину

      17:18, 15 июня, 2017
      5343

      Контрольный звонок: чиновники и силовики Ижевска приехали в барак, жительница которого позвонила Путину

      4532
      19:50, 15 июня, 2017

      Митя Фомин в соцсетях поделился впечатлениями от Сарапула

      4132
      13:02, 18 июня, 2017

      Двое детей выпали из окон в Ижевске за выходные

      3582
      18:26, 18 июня, 2017

      Оперативные мероприятия прошли в редакции газеты «Удмуртская правда» в Ижевске

      3477
      14:48, 14 июня, 2017

      Самарский фермер сконструировал летающую тарелку

      11:37, 17 июня, 2017
      919

      Участница «Битвы экстрасенсов» Илона Новоселова погибла в Москве

      815
      09:35, 14 июня, 2017

      Минтруд предложил сократить новогодние каникулы в 2018 году

      754
      13:54, 20 июня, 2017

      Знаменитый актер Алексей Баталов ушел из жизни в Москве

      664
      11:46, 15 июня, 2017

      Путин заочно ответил Порошенко, цитировавшему Лермонтова, строками Шевченко

      630
      15:33, 15 июня, 2017

      Власти Бельгии призывают Еврокомиссию пощадить картошку фри

      18:38, 20 июня, 2017
      857

      Автомобили «Lada» теряют популярность в Европе

      605
      16:49, 17 июня, 2017

      Гей-марш в Киеве собрал 2,5 тысячи человек

      503
      16:58, 18 июня, 2017

      Американский пенсионер обнаружил в своем гараже картину стоимостью 15 млн долларов

      495
      09:10, 14 июня, 2017

      В Австрии создали супертелевизор за полмиллиона долларов

      483
      18:57, 14 июня, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: вершина региона и расселения при строительстве проспекта Калашникова

      Удмуртия в минуту: возвращение острова и убийство пресс-секретаря

      20 июня, 2017

      Глава Росавтодора проверил дороги Ижевска

      20 июня, 2017