Минимум тысячу человек расселят при строительстве проспекта Калашникова в Ижевске

Такое количество человек проживает только в пяти домах, которые попадут в зону сноса.

Ижевск. Удмуртия. Как минимум одну тысячу человек придется расселить в Ижевске при строительстве проспекта Калашникова. Эти люди живут в пяти многоквартирных двухэтажных домах по улице Авангардной, рассказал на пресс-конференции в среду, 21 мая, заместитель главы администрации столицы Удмуртии по градостроительству, благоустройству и транспорту Владимир Нестеренко.

«Пять многоквартирных домов на 40 квартир. В них проживает примерно 250 семей. Возьмем по четыре человека. Примерно 1 тыс. человек, может больше, может меньше», - сказал Нестеренко.

Строительство этого участка войдет во второй этап: от перекрестка улицы Удмуртской с Кирова до улицы 8 Марта. Во время строительства других этапов под снос попадут 250 жилых домов и 43 садовых участка.

Всего реализация проспекта Калашникова предусматривает четыре этапа:

- первый: от улицы 40 лет Победы до Союзной;

- второй: от Удмуртской до 8 Марта;

- третий: от Совхозной до 40 лет Победы;

- четвертый: от 8 Марта до Совхозной.

По словам Владимира Нестеренко, при расселении оценку жилья, которое будут сносить, будут делать специальные компании.

«Законом предусмотрено производство оценки оценочными компаниями, если оценки не устраивают, то в дальнейшем они будут устанавливаются судом. Здесь пугаться не надо ничего. Никто никого не собирается огорчать или обижать в отношении каких-то выплат», - сказал заместитель главы администрации Ижевска по градостроительству.

Предварительно срок строительства проспекта Калашникова он оценил в пять лет.

«Пять лет нормативный срок строительства. В то время, пока деньги не выделены, о периоде реализации нельзя говорить. Денег пока нет. Я говорю вам о примерном времени строительства. Говорю, как строитель», - уточнил Владимир Нестеренко.

Реконструировать проспект будут в преддверии 100-летнего юбилея конструктора Михаила Калашникова. На строительство уйдет около 6 млрд рублей. Городские власти планируют выкупить 400 земельных участков, в том числе на Восточном поселке. На это потребуется порядка 2 млрд рублей.

Известно, что проспект Калашникова будет шестиполосным. Кроме того, проект предусматривает пешеходные и велосипедные дорожки. Также из-за строительства проспекта Калашникова в Ижевске могут снести часть здания торгового центра «Гвоздь» на улице Удмуртской. Ранее муниципальные власти сообщали, что проект планировки проспекта Калашникова будет готов в августе.