В Ижевске на строительство проспекта Калашникова потребуется 6 млрд рублей

Для реализации проекта необходимо изъять 400 земельных участков.

Ижевск. Удмуртия. 6 млрд рублей потребуется на строительство проспекта Калашникова в Ижевске. Как рассказал журналистам на пресс-конференции заместитель главы администрации Ижевска по градостроительству, благоустройству и транспорту Владимир Нестеренко, строительные работы проведут в рамках подготовки к 100-летию Михаила Калашникова.

«Стоимость будет уточнятся в процессе проектирования по тому, как мы будем прорабатывать вариантность и возможность строительства многоуровневых развязок, пересечений проспекта Калашникова с улицей 40 лет Победы», - сказал замглавы Ижевска по градостроительству.

Нестеренко добавил, что для реализации проекта необходимо изъять 400 земельных участков нескольких улиц и садоводческих массивов в Индустриальном и Устиновском районах, на что потребуется около 2 млрд рублей.

Также, по его словам, самым легким участком по строительству проспекта станет отрезок между улицами Союзная и 40 лет Победы.

«Там не требуется выкупа каких-либо зданий и сооружений и не требуется выкупа земельных участков», - отметил Нестеренко.

Напомним, что проспект Калашникова разместится на участке от улицы Союзная до улицы Удмуртская, где появятся трамвайные пути и шестиполосная автодорога.