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      В Ижевске на строительство проспекта Калашникова потребуется 6 млрд рублей

      14:50, 17 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      14:50, 17 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      264
      0
      #благоустройство\n#строительство\n#Ижевск\n#Михаил Калашников\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
      264
      0

      Для реализации проекта необходимо изъять 400 земельных участков.

      Ижевск. Удмуртия. 6 млрд рублей потребуется на строительство проспекта Калашникова в Ижевске. Как рассказал журналистам на пресс-конференции заместитель главы администрации Ижевска по градостроительству, благоустройству и транспорту Владимир Нестеренко, строительные работы проведут в рамках подготовки к 100-летию Михаила Калашникова.

      «Стоимость будет уточнятся в процессе проектирования по тому, как мы будем прорабатывать вариантность и возможность строительства многоуровневых развязок, пересечений проспекта Калашникова с улицей 40 лет Победы», - сказал замглавы Ижевска по градостроительству.

      Нестеренко добавил, что для реализации проекта необходимо изъять 400 земельных участков нескольких улиц и садоводческих массивов в Индустриальном и Устиновском районах, на что потребуется около 2 млрд рублей.

      Также, по его словам, самым легким участком по строительству проспекта станет отрезок между улицами Союзная и 40 лет Победы.

      «Там не требуется выкупа каких-либо зданий и сооружений и не требуется выкупа земельных участков», - отметил Нестеренко.

      Напомним, что проспект Калашникова разместится на участке от улицы Союзная до улицы Удмуртская, где появятся трамвайные пути и шестиполосная автодорога.

      14:50, 17 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      264
      0
      #благоустройство\n#строительство\n#Ижевск\n#Михаил Калашников\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
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