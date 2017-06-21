  • $ 58.58 ↑
  • € 65.32 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Барак, на который пожаловались Путину, расселят при строительстве проспекта Калашникова в Ижевске

      10:56, 21 июня, 2017
      Яна Шамаева
      10:56, 21 июня, 2017
      Яна Шамаева
      402
      0
      #Ижевск\n#жилье\n#Удмуртия
      402
      0

      Сейчас будут проверять дома на аварийность.

      Ижевск. Удмуртия. Барачный поселок по улице Чапаева в Ижевске, на который жительница столицы Удмуртии Анастасия Вотинцева пожаловалась во время «прямой линии» Владимиру Путину, расселят при строительстве проспекта Калашникова. Об этом во вторник, 20 июня, журналистам рассказал врио главы Удмуртии Александр Бречалов, пишет «Интерфакс».

      «Мы разрабатываем сейчас программу, в частности, касательно этого поселка (Восточного – прим.ред.). Мы сейчас будем проектировать проспект Калашникова. <...> Он будет проходить как раз через часть поселка «Восточного». Если мы поймем, что у нас получится в каком-то обозримом будущем построить этот проспект, то начнем естественно расселять, в том числе поселок «Восточный», и это вне зависимости от очередности (на расселение аварийных домов - ИФ), практически весь поселок», - сказал Бречалов.

      По его словам, сейчас власти республики начнут проверять обоснованность признания домов аварийными.

      «Мы сейчас будем, конечно же, проверять обоснованность признания домов аварийными. Не для того, чтобы кого-то из очереди удалить или передвинуть, а для того, чтобы понимать объективную ситуацию», - уточнил врио главы региона. Нужно в первую очередь определить те категории, которые живут не просто в аварийных, а уже в угрожающих жизни. И их вне зависимости от каких-либо программ - вне зависимости - их нужно расселять», - уточнил врио главы региона.

      Александр Бречалов также добавил, что расселять дома будут с помощью жилья маневренного фонда и неиспользуемых помещений, которые можно перевести в категорию жилых, а пока в Удмуртии планируют создать программу по переселению из аварийного жилья.

      Напомним, ранее жительница Ижевска рассказала президенту России Владимиру Путину о проблеме с переселением из аварийного жилья. Барак по проезду Чапаева, 33, где она живет, планировали расселить только в 2029 году.

      «Что могу сказать? Чушь, конечно. Соответствующие ресурсы на расселение из федерального бюджета выделяются, мы продлили программу расселения аварийного жилья, а оно у вас явно аварийное, что там говорить», - ответил Владимир Путин, добавив, что в ходе визита в Удмуртию заедет посмотреть на состояние дома.

      Владимир Путин заедет в ижевский барак

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-06-15.

      После «прямой линии» условия жизни ижевчанки проверили сотрудники Следственного управления СК России по Удмуртской Республике и региональной прокуратуры, специалисты Фонда капремонта и чиновники районной администрации.

      На следующий день заместитель директора муниципального предприятия «Горсервис» Олег Резенов рассказал информагентству «Сусанин», что управляющая компания готова поменять сгнившие брусья, отремонтировать крышу, сделать ремонт и провести другие необходимые работы, но на это нужны большие деньги.

      Ижевский барак могут отремонтировать перед приездом Путина. Или нет

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-06-16.

      10:56, 21 июня, 2017
      Яна Шамаева
      402
      0
      #Ижевск\n#жилье\n#Удмуртия

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Следователи начали проверку после обращения жительницы Ижевска к Владимиру Путину

      17:18, 15 июня, 2017
      5212

      Контрольный звонок: чиновники и силовики Ижевска приехали в барак, жительница которого позвонила Путину

      4489
      19:50, 15 июня, 2017

      Митя Фомин в соцсетях поделился впечатлениями от Сарапула

      4046
      13:02, 18 июня, 2017

      Двое детей выпали из окон в Ижевске за выходные

      3512
      18:26, 18 июня, 2017

      Оперативные мероприятия прошли в редакции газеты «Удмуртская правда» в Ижевске

      3448
      14:48, 14 июня, 2017

      Самарский фермер сконструировал летающую тарелку

      11:37, 17 июня, 2017
      913

      Участница «Битвы экстрасенсов» Илона Новоселова погибла в Москве

      811
      09:35, 14 июня, 2017

      Минтруд предложил сократить новогодние каникулы в 2018 году

      705
      13:54, 20 июня, 2017

      Знаменитый актер Алексей Баталов ушел из жизни в Москве

      661
      11:46, 15 июня, 2017

      Путин заочно ответил Порошенко, цитировавшему Лермонтова, строками Шевченко

      626
      15:33, 15 июня, 2017

      Власти Бельгии призывают Еврокомиссию пощадить картошку фри

      18:38, 20 июня, 2017
      816

      Автомобили «Lada» теряют популярность в Европе

      600
      16:49, 17 июня, 2017

      Гей-марш в Киеве собрал 2,5 тысячи человек

      502
      16:58, 18 июня, 2017

      Американский пенсионер обнаружил в своем гараже картину стоимостью 15 млн долларов

      491
      09:10, 14 июня, 2017

      В Австрии создали супертелевизор за полмиллиона долларов

      479
      18:57, 14 июня, 2017

      Мультимедиа

      DETAIL_PICTURE

      Удмуртия в минуту: возвращение острова и убийство пресс-секретаря

      20 июня, 2017
      DETAIL_PICTURE

      Глава Росавтодора проверил дороги Ижевска

      20 июня, 2017
      DETAIL_PICTURE

      Три человека погибли в смертельном ДТП в Дебесском районе

      20 июня, 2017