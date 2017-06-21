Барак, на который пожаловались Путину, расселят при строительстве проспекта Калашникова в Ижевске

Сейчас будут проверять дома на аварийность.

Ижевск. Удмуртия. Барачный поселок по улице Чапаева в Ижевске, на который жительница столицы Удмуртии Анастасия Вотинцева пожаловалась во время «прямой линии» Владимиру Путину, расселят при строительстве проспекта Калашникова. Об этом во вторник, 20 июня, журналистам рассказал врио главы Удмуртии Александр Бречалов, пишет «Интерфакс».

«Мы разрабатываем сейчас программу, в частности, касательно этого поселка (Восточного – прим.ред.). Мы сейчас будем проектировать проспект Калашникова. <...> Он будет проходить как раз через часть поселка «Восточного». Если мы поймем, что у нас получится в каком-то обозримом будущем построить этот проспект, то начнем естественно расселять, в том числе поселок «Восточный», и это вне зависимости от очередности (на расселение аварийных домов - ИФ), практически весь поселок», - сказал Бречалов.

По его словам, сейчас власти республики начнут проверять обоснованность признания домов аварийными.

«Мы сейчас будем, конечно же, проверять обоснованность признания домов аварийными. Не для того, чтобы кого-то из очереди удалить или передвинуть, а для того, чтобы понимать объективную ситуацию», - уточнил врио главы региона. Нужно в первую очередь определить те категории, которые живут не просто в аварийных, а уже в угрожающих жизни. И их вне зависимости от каких-либо программ - вне зависимости - их нужно расселять», - уточнил врио главы региона.

Александр Бречалов также добавил, что расселять дома будут с помощью жилья маневренного фонда и неиспользуемых помещений, которые можно перевести в категорию жилых, а пока в Удмуртии планируют создать программу по переселению из аварийного жилья.

Напомним, ранее жительница Ижевска рассказала президенту России Владимиру Путину о проблеме с переселением из аварийного жилья. Барак по проезду Чапаева, 33, где она живет, планировали расселить только в 2029 году.

«Что могу сказать? Чушь, конечно. Соответствующие ресурсы на расселение из федерального бюджета выделяются, мы продлили программу расселения аварийного жилья, а оно у вас явно аварийное, что там говорить», - ответил Владимир Путин, добавив, что в ходе визита в Удмуртию заедет посмотреть на состояние дома.

Владимир Путин заедет в ижевский барак Uploaded by ИА Сусанин on 2017-06-15.

После «прямой линии» условия жизни ижевчанки проверили сотрудники Следственного управления СК России по Удмуртской Республике и региональной прокуратуры, специалисты Фонда капремонта и чиновники районной администрации.



На следующий день заместитель директора муниципального предприятия «Горсервис» Олег Резенов рассказал информагентству «Сусанин», что управляющая компания готова поменять сгнившие брусья, отремонтировать крышу, сделать ремонт и провести другие необходимые работы, но на это нужны большие деньги.