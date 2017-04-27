Пугающая пешеходов яма появилась на брусчатом тротуаре накануне.

Ижевск. Удмуртия. Провал на тротуаре возле ижевского цирка отремонтируют к вечеру четверга, 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Пугающая пешеходов яма появилась на брусчатом тротуаре накануне, 26 апреля.

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«В настоящее время место провала ограждено, комиссионно обследовано, бригада Удмуртских коммунальных систем проводит работы по восстановлению покрытия», - отмечается в сообщении городских властей.