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      Провал на тротуаре возле ижевского цирка отремонтируют к вечеру четверга

      11:25, 27 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      11:25, 27 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      136
      0
      #благоустройство\n#безопасность\n#Ижевск\n#город\n#происшествие
      136
      0

      Пугающая пешеходов яма появилась на брусчатом тротуаре накануне.

      Ижевск. Удмуртия. Провал на тротуаре возле ижевского цирка отремонтируют к вечеру четверга, 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

      Пугающая пешеходов яма появилась на брусчатом тротуаре накануне, 26 апреля.

       

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      «В настоящее время место провала ограждено, комиссионно обследовано, бригада Удмуртских коммунальных систем проводит работы по восстановлению покрытия», - отмечается в сообщении городских властей.

      11:25, 27 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      136
      0
      #благоустройство\n#безопасность\n#Ижевск\n#город\n#происшествие
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