Также более 130 млн рублей направят на преображение общественных пространств. Часть этих денег пойдет на работу над бульваром Гоголя.

Ижевск. Удмуртия. Более 250 млн рублей потратят в Удмуртии на благоустройство дворов. Как сообщил во время пресс-конференции министр энергетики и ЖКХ региона Иван Маринин, еще 130 млн рублей направят на преображение общественных пространств. Часть этих денег пойдет на работу на территории бульвара Гоголя.

В проект «Формирование комфортной городской среды» входят несколько направлений: благоустройство дворов, благоустройство общественных пространств и благоустройство парков.

«Проект является новым. Он предполагает собой финансирование трех направлений. 2/3 средств направят на благоустройство дорог. Также мы здесь ставим планку перед собственниками и муниципалитетами жильцами о софинансирование не менее 10 процентов. Проведенные совещания позволяют говорить о том, что желающих участвовать в программе очень много. Люди готовы платить до 15 процентов софинансирования», - рассказал журналистам Иван Маринин.

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По его словам, существует специальная методичка, в которой подробно расписаны все шаги, касающиеся участия в этой программе.

«Здесь семь шагов, все расписано. Во дворе должна быть своя инициативная группа, которая проработает эскиз. Проведет собрание. Утвердит эскиз, чтобы не возникало споров. Далее составляется протокол, который отправляют в комиссию муниципального образования. Они формируют общегородской список», - рассказал министр.

Как пояснил руководитель республиканского ведомства, речь идет об основных и дополнительных перечнях работ. К первому относится ремонт проезжей части, которая не ограничивается границей многоквартирного дома.

«Проезды, тротуары, освещение – это основные моменты. Дополнительные – детская площадка, автопарковка. Минимальный объем средств, который мы будем доводить до города, будет тратиться на основные виды работ, а за счет 10-процентного взноса граждан мы будем выполнять дополнительные элементы», - уточнил министр энергетики и ЖКХ.

В рамках благоустройства общественных пространств будут вести работу в городских центрах, парках, преображать городские достопримечательности, скверы, площади.

«В данном случае ситуация открытая. По этому направлению мы профинансируем все города Удмуртии. В Ижевске средства потратят на бульвар гоголя. Этот объект у нас активно обсуждался», - сказал Маринин.

В рамках третьего направления проведут необходимые работы в парке Можги.

Программа рассчитана на несколько лет до 2022 года. 2017 год является пилотным.