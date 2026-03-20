Новым министром образования и науки Удмуртии стала Римма Бякова

10:37, 20 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Новым министром образования и науки Удмуртии стала Римма Бякова
10:37, 20 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
138
0
#Удмуртия\n#Минобрнауки Удмуртии
Источник фото: vk.com/rimmabyakova
138
0

Прежде она возглавляла центр «ТАУ» и Центр одарённых детей.

Ижевск. Удмуртия. Римму Бякову назначили новым министром образования и науки Удмуртии. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. 

Римма Римовна родилась в 1972 году в Чите. Окончила ИжГСХА по специальности «Экономика и управление аграрным производством», а также РАНХиГС по специальности «государственное и муниципальное образование». Является кандидатом экономических наук.

С 1998 года работала на ряде должностей в Минэкономики УР. В 2011-2016 гг. — заместитель министра экономики УР.

С 2016 по 2017 годы — руководитель Агентства инвестиционного развития УР.

С 2020 года Римма Бякова возглавляла образовательный центр «ТАУ», а также Региональный образовательный центр одарённых детей (АОУ УР «РОЦОД»).

Напомним, в январе 2026 года пост министра по своей инициативе решила покинуть Светлана Болотникова.

10:37, 20 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
138
0
#Удмуртия\n#Минобрнауки Удмуртии