Ижевск. Удмуртия. Римму Бякову назначили новым министром образования и науки Удмуртии. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Римма Римовна родилась в 1972 году в Чите. Окончила ИжГСХА по специальности «Экономика и управление аграрным производством», а также РАНХиГС по специальности «государственное и муниципальное образование». Является кандидатом экономических наук.

С 1998 года работала на ряде должностей в Минэкономики УР. В 2011-2016 гг. — заместитель министра экономики УР.

С 2016 по 2017 годы — руководитель Агентства инвестиционного развития УР.

С 2020 года Римма Бякова возглавляла образовательный центр «ТАУ», а также Региональный образовательный центр одарённых детей (АОУ УР «РОЦОД»).

Напомним, в январе 2026 года пост министра по своей инициативе решила покинуть Светлана Болотникова.