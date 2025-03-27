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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии началась регистрация на участие в Тотальном диктанте

17:07, 27 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии началась регистрация на участие в Тотальном диктанте
17:07, 27 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
56
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#тотальный диктант\n#русский язык\n#библиотека
Источник фото: ИА «Сусанин»
56
0

Сам диктант состоится в субботу, 5 апреля.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 26 марта началась регистрация на участие в Тотальном диктанте на офлайн-площадках (6+). Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

В этом году диктант состоится 5 апреля в 15:00. Автором текста стала писательница Марина Москвина – автор таких произведений, как «Дорога на Аннапурну» (16+), «Моя собака любит джаз» (12+), «Гений безответной любви» (16+) и других.

Для того чтобы принять участие в написании, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте диктанта, затем выбрать свой город и после выбрать площадку, на которой удобно будет писать. В Ижевске откроется 45 площадок. Места ограничены. 

Написать диктант можно и онлайн. Для этого также необходимо зарегистрироваться на сайте.

6+

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17:07, 27 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
56
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#тотальный диктант\n#русский язык\n#библиотека