Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 26 марта началась регистрация на участие в Тотальном диктанте на офлайн-площадках (6+). Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

В этом году диктант состоится 5 апреля в 15:00. Автором текста стала писательница Марина Москвина – автор таких произведений, как «Дорога на Аннапурну» (16+), «Моя собака любит джаз» (12+), «Гений безответной любви» (16+) и других.

Для того чтобы принять участие в написании, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте диктанта, затем выбрать свой город и после выбрать площадку, на которой удобно будет писать. В Ижевске откроется 45 площадок. Места ограничены.

Написать диктант можно и онлайн. Для этого также необходимо зарегистрироваться на сайте.

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