Ученые из Удмуртии создали новый способ придания определенных свойств лазерно-индуцированному графену

Ижевск. Удмуртия. Ученые из Удмуртии разработали новый способ придания гидрофобности лазерно-индуцированному графену. Об этом сообщает пресс-служба УдмФИЦ УрО РАН.

Графен является наноразмерной формой углерода, имеющей широкий потенциал для применения в науке и технике. Однако его затруднительно синтезировать. Лазерно-индуцированный графен имеет разупорядоченную пористую трехмерную структуру. Материал активно исследуется для создания на его основе различных биосенсоров, датчиков параметров окружающей среды и других изобретений.

Одной из характеристик материала является его смачиваемость. В зависимости от величины краевого угла смачивания материал может быть гидрофильным или гидрофобным. Считается, что если краевой угол смачивания меньше 90 градусов, то жидкость смачивает твердую поверхность, а если больше, то нет. Во втором случае поверхность является гидрофобной, то есть устойчивой к взаимодействию с водой. Однако из-за своей морфологии и химической структуры лазерно-индуцированный графен часто проявляет сильные гидрофильные свойства, и, для того чтобы сделать такой материал гидрофобным, есть несколько методов – путем создания водоотталкивающего рельефа или путем осуществления лазерного пиролиза, но оба варианта имеют свои недостатки.

Специалисты Института механики Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН нашли новый способ для придания материалу гидрофобности. Их инновация заключается в том, что синтезированный на воздухе графен надо поместить в вакуумную камеру и выдержать определенное время при пониженном давлении.

Авторами разработки стал коллектив ученых: кандидат физико-математических наук Константин Михеев, кандидат физико-математических наук Руслан Зонов, кандидат физико-математических наук Денис Булатов, кандидат физико-математических наук Василий Стяпшин и главный научный сотрудник, доктор физико-математических наук, профессор Геннадий Михеев.