Директор школы №27 в Ижевске учит школьников проводить экскурсии

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ученики школы №27 готовятся стать гидами. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии.

Курс экскурсоводов длится один год и пройти его могут только шестиклассники. Школьники один раз в неделю посещают факультатив длительностью 40 минут, где изучают историю Ижевска и выполняют творческие задания: рисуют карту города, снимают видеоролики, составляют турмаршруты, выступают с презентациями проектов.

На протяжении двух с половиной лет навыки экскурсоводов детям дает директор школы №27 Андрей Покоев.

«Я сам по первому образованию учитель истории и обществознания, поэтому хочу, чтобы дети знали историю родного города, умели интересно ее рассказать, развивали ораторские навыки и, конечно, сами могли отслеживать хорошие и плохие моменты в городе и предлагали то, что может сделать Ижевск лучше», — прокомментировал Андрей Покоев.

Также он заявил, что хочет помочь агентству по туризму Удмуртии достичь одного миллиона туристов.

После обучения дети могут стать наставниками для следующих учеников. Сейчас мастерством гида владеют 145 человек, и только пятеро из них стали наставниками. Прошедшие курс ребята теперь проводят экскурсии для младшеклассников и их родителей, а также разработали познавательный и патриотический турмаршруты. Помимо этого школьники в 2022 году работали гидами на Дне туризма и на республиканском проекте «ДаУР!».

В планах Андрея Покоева открыть в школе №27 музей, в котором дети смогут проводить экскурсии.