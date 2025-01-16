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Гимназисты Можги начали заниматься кёрлингом

11:40, 16 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Гимназисты Можги начали заниматься кёрлингом
11:40, 16 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
2159
0
#Можга\n#школьники
Источник фото: unsplash.com (Immo Wegmann)
2159
0

Город строит планы на открытие секции по этому виду спорта.

Можга. Удмуртия. У школьников Можги появилась возможность заниматься кёрлингом. Об этом в соцсетях рассказал глава города Эрик Уразов.

«В феврале начнутся занятия по кёрлингу. Первопроходцами в этом виде спорта в нашем городе станут ребята из гимназии №8. Третий урок физкультуры у 5 «Б» будет проходить на Ледовой арене. Мальчики и девочки начнут осваивать кёрлинг. Камни, щётки, слайдеры, бесплатное обучение — за счёт Федерации России и Удмуртии. Начнём с этих ребят. Будут желающие — наберём дополнительные группы, разработаем программу и продолжим тренировки. Отмечу, в республике пока только одна сборная команда по кёрлингу. В зимние каникулы школьники были на сборах у нас. Поэтому у можгинцев есть все шансы овладеть искусством бросать камни и стать знаменитыми спортсменами», — написал градоначальник.

Директор гимназии Вероника Чернышова отметила, что к нововведению с интересом отнеслись как дети, так и их родители. А тренер сборной команды УР по кёрлингу Нурия Тухватуллина выразила надежду, что в Можге откроется отделение кёрлинга с бесплатным обучением и амуницией.

11:40, 16 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
2159
0
#Можга\n#школьники