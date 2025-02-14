Ижевск. Удмуртия. Школьники Удмуртии сделали три мобильных игры на удмуртском языке. Это стало возможным в рамках образовательной программы IT-класса «Вотэс» (12+) от общественной организации «Куара». Презентация игр прошла в IT-кубе Ижевска на проспекте Калашникова, где ребята познавали азы программирования.

В результате дети сделали три мобильных игры на удмуртском языке: 2D-платформер в стиле пиксель-арт «Ондӥ и Палэсмурт», основанный на удмуртской мифологии квест «Кыйлуд нюлэс» и симулятор «Перепеч кафе».

Автором проекта является Ольга Степанова, а руководителем Григорий Григорьев. Итогами курса с «Сусаниным» поделился председатель общественной организации «Куара» Влад Степанов.

«На сегодняшний день среди финно-угорских регионов нет ни одного IT-класса, есть кадровые проблемы. Мы видим, что ребят, готовых делать приложения на удмуртском языке, не так много. Через проект мы привлекли новых ребят, рассказали азы программирования. Теперь мы можем говорить, что в будущем они, возможно, свяжут свою жизнь с IT-сферой, и в ней будет удмуртский язык», — рассказал Влад Степанов.

Главной целью проекта он назвал формирование сообщества ребят, для которых нормально общаться на удмуртском языке в соцсетях, создавать мобильные приложения на удмуртском языке. Вторая цель — азы программирования, база, которая может в дальнейшем помочь осваивать сферу. Третья цель — создание прецедента системного обучения.

«Не чтобы ребята за день что-то изучили и уехали, а два-три месяца могли погружаться в программирование. Проект реально социальный, потому что есть ребята, которые приезжают даже из Алнашского района, чтобы научиться делать игры на удмуртском языке», — подчеркнул руководитель «Куара».

У каждого приложения уже до тысячи скачиваний с площадки «РуСтор». Презентованные игры реализованы при поддержке Фонда президентских грантов. В дальнейшем нужны инвестиции, маркетинг и денежные вложения, подчеркнул Влад Степанов.

Очевидной назвала актуальность подобного проекта зампредседателя Госсовета Удмуртии, председатель постоянной комиссии по науке, образованию и поддержке развития институтов гражданского общества Татьяна Ишматова.

«Эти площадки, которые поддерживаются Министерством образования, реализуются под эгидой федеральных программ, могли бы сослужить большую пользу для нашей республики, если бы мы региональные свои программы с использованием языка могли бы внедрять здесь. Удмуртский язык не должен жить в параллельной реальности», — отметила парламентарий.