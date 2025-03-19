Ижевск. Удмуртия. Стали известны имена трёх школьников из Ижевска, которые в 2025 году отправятся на космодром Байконур. Как сообщает Ижевское астрономическое общество, эти ребята стали победителем и двумя призёрами конкурса «Космос будущего».

Всего в двух этапах конкурса приняло участие 62 учащихся из Ижевска, Cарапула, Воткинска и Можги.

Победителем стал Ярослав Григорьев, 10-классник из школы №58 Ижевска. Его проектная работа — «Полнокупольная презентация в планетарии. Астрономический календарь на август 2024».

Второе место у Клима Стяжкина, семиклассника из лицея №41 Ижевска. Его проектная работа — «Моделирование гравитационного взаимодействия».

Третье место у Евгения Попова, 10-классника школы №49 Ижевска. Его проектная работа — «Полнокупольная презентация в планетарии. Астрономический календарь. Сентябрь 2023».

«Можно отметить, что внимание жюри привлекли проектные работы учащихся, реализованные на стыке астрономии и программирования, а также впервые представленные проектные работы с использованием ИИ-технологий, которые в дальнейшем (возможно) будут выделены в отдельную конкурсную номинацию», — говорится в сообщении.

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