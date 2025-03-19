Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В оркестре с детства Лонгрид Спорт с закрытыми глазами Лонгрид Немецкий рояль 19 века и книга из пятого столетия — чем удивляет гостей музей Чайковского в Воткинске Лонгрид

Трое школьников из Ижевска отправятся на космодром Байконур

10:30, 19 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Трое школьников из Ижевска отправятся на космодром Байконур
10:30, 19 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
221
0
#Ижевск\n#школьники\n#астрономия
Источник фото: vk.com/udmsky
221
0

Они заняли первые места в конкурсе «Космос будущего».

Ижевск. Удмуртия. Стали известны имена трёх школьников из Ижевска, которые в 2025 году отправятся на космодром Байконур. Как сообщает Ижевское астрономическое общество, эти ребята стали победителем и двумя призёрами конкурса «Космос будущего». 

Всего в двух этапах конкурса приняло участие 62 учащихся из Ижевска, Cарапула, Воткинска и Можги. 

Победителем стал Ярослав Григорьев, 10-классник из школы №58 Ижевска. Его проектная работа — «Полнокупольная презентация в планетарии. Астрономический календарь на август 2024».

Второе место у Клима Стяжкина, семиклассника из лицея №41 Ижевска. Его проектная работа — «Моделирование гравитационного взаимодействия».

Третье место у Евгения Попова, 10-классника школы №49 Ижевска. Его проектная работа — «Полнокупольная презентация в планетарии. Астрономический календарь. Сентябрь 2023».

«Можно отметить, что внимание жюри привлекли проектные работы учащихся, реализованные на стыке астрономии и программирования, а также впервые представленные проектные работы с использованием ИИ-технологий, которые в дальнейшем (возможно) будут выделены в отдельную конкурсную номинацию», — говорится в сообщении.

12+

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

10:30, 19 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
221
0
#Ижевск\n#школьники\n#астрономия