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На чемпионате мира по программированию студенты из Ижевска заняли 60 место

12:08, 06 октября, 2021
Екатерина Сентемова
На чемпионате мира по программированию студенты из Ижевска заняли 60 место
12:08, 06 октября, 2021
Екатерина Сентемова
2030
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#студенты\n#ИжГТУ\n#соревнования
Фото: pixabay.com
2030
0

Впервые за 44 года финал соревнований провели в Москве.

Ижевск. Удмуртия. Студенческая команда ИжГТУ из Ижевска заняла 60 место в финале Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

ICPC является старейшим и самым престижным командным ИТ-соревнованием в мире. В отборочном туре 2021 года присутствовали почти 60 тыс. участников, из них в финал прошли лишь около 1% лучших, в их числе было 15 российских команд.

Чемпионат помогает поддерживать и воспитывать новое поколение молодых ИТ-лидеров. Его финал впервые устроили в Москве. Он прошел 5 октября в Центральном выставочном зале «Манеж». В нем участвовали более 100 команд из 42 стран.  

Команды из трех человек 5 часов соревновались в логике, скорости и стратегии, определяя оптимальные решения для уникальных алгоритмических задач разной степени сложности. Для решения им нужно было написать код на одном из языков программирования. 

Студенческие команды из России завоевали 3 комплекта медалей. Золотые медали получили команды Московского физико-технического института и университета ИТМО, бронза досталась Национальному университету «Высшая школа экономики». Команда ИжГТУ из Ижевска заняла 60 место.

Студенты из Нижегородского госуниверситета имени Лобачевского выиграли соревнования и получили кубок абсолютного чемпиона мира.

Помимо соревнований на чемпионате устроили открытую деловую программу с представителями российских и зарубежных ИТ-компаний, прошли бизнес-дискуссии и паблик-токи. В этой программе смогли поучаствовать около 1,5 тыс. студентов, молодых специалистов, школьников и всех неравнодушных к ИТ-тематике.

12:08, 06 октября, 2021
Екатерина Сентемова
2030
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#студенты\n#ИжГТУ\n#соревнования
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