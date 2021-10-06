На чемпионате мира по программированию студенты из Ижевска заняли 60 место

Впервые за 44 года финал соревнований провели в Москве.

Ижевск. Удмуртия. Студенческая команда ИжГТУ из Ижевска заняла 60 место в финале Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

ICPC является старейшим и самым престижным командным ИТ-соревнованием в мире. В отборочном туре 2021 года присутствовали почти 60 тыс. участников, из них в финал прошли лишь около 1% лучших, в их числе было 15 российских команд.

Чемпионат помогает поддерживать и воспитывать новое поколение молодых ИТ-лидеров. Его финал впервые устроили в Москве. Он прошел 5 октября в Центральном выставочном зале «Манеж». В нем участвовали более 100 команд из 42 стран.

Команды из трех человек 5 часов соревновались в логике, скорости и стратегии, определяя оптимальные решения для уникальных алгоритмических задач разной степени сложности. Для решения им нужно было написать код на одном из языков программирования.

Студенческие команды из России завоевали 3 комплекта медалей. Золотые медали получили команды Московского физико-технического института и университета ИТМО, бронза досталась Национальному университету «Высшая школа экономики». Команда ИжГТУ из Ижевска заняла 60 место.

Студенты из Нижегородского госуниверситета имени Лобачевского выиграли соревнования и получили кубок абсолютного чемпиона мира.

Помимо соревнований на чемпионате устроили открытую деловую программу с представителями российских и зарубежных ИТ-компаний, прошли бизнес-дискуссии и паблик-токи. В этой программе смогли поучаствовать около 1,5 тыс. студентов, молодых специалистов, школьников и всех неравнодушных к ИТ-тематике.