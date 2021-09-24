В Балезинской средней школе №5 откроют педагогические классы

Профориентационная работа с учащимися начнется уже в этом году.

Балезино. Удмуртия. Средняя школа №5 в Балезино стала базовой школой Глазовского педагогического института. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртской Республики.

Школа подписала соглашение о сотрудничестве с институтом, и теперь в учреждении создадут профильные педагогические классы. Дети смогут выбрать гуманитарное или техническое направление.

Учеба в таких классах будет проходить как в очном формате, так и онлайн с помощью платформы Zoom, а работу учеников организуют по сетевой модели.

Уже в 2021 году начнется профориентационная работа со школьниками. В проекте поучаствуют не только преподаватели Глазовского педагогического института, но и студенты, некоторые из которых сами окончили Балезинскую школу №5.

Также в планах повысить квалификацию педагогов учебного заведения с помощью курсов.

В 2022 году эта школа отметит 110-летний юбилей, а пока в ней учится больше всего детей в поселке, и она является первой по дате основания.