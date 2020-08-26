В это время занятия организуют в дистанционном формате.

Ижевск. Удмуртия. В школах Удмуртии будут закрывать класс на карантин в случае выявления коронавируса у учащегося. Об этом журналистам рассказала министр образования и науки республики Светлана Болотникова.

Напомним, что учебный год начнется в очном формате 1 сентября. Ежедневно у всех входящих в школу будут измерять температуру. В случае повышенных показателей учащегося изолируют в отдельную комнату. Если состояние ребенка вызывает тревогу, то в скорую помощь позвонят прямо в школе. При нормальном самочувствии в учебное заведение пригласят родителя, который отведет школьника домой. Уже на дом необходимо вызывать участкового врача. Отметим, что медработники вправе не пустить ребенка на занятия, если у него есть какие-либо признаки болезни.

При подтвержденной коронавирусной инфекции класс закроют на карантин, который продлится 14 дней. В это время занятия будут проводиться в дистанционном режиме. Сотрудники регионального Роспотребнадзора напомнили, что обследование контактных лиц проводится на восьмой-десятый день. Самоизоляция учеников не распространяется на родителей школьников.

Перед началом нового учебного года некоторым ученикам необходимо будет предоставить справку об отсутствии Covid-19. Это коснется тех, кто переболел коронавирусом в летний период или находился в группе контактных.

Более подробную информацию каждое образовательное учреждение Удмуртии разместит на своем сайте к 31 августа. Некоторые школы могут сократить продолжительность уроков и увеличить перемены.

«Во многих школах не будет звонков как таковых, это будет регулировать учитель <…> Вполне возможно, что по расписанию где-то идет уход во 2 смену», — отметила Светлана Болотникова.

Она не исключила, что школьная администрация сократит 6-дневную учебную неделю до 5-дневной. Все уроки, которые планировались на субботу, могут перенести в онлайн-формат.

Также в Удмуртии не запретили проведение линеек для всех классов. Для 1 и 11 классов они пройдут на улицах, школьных стадионах или в актовом зале. Остальные смогут провести торжественное мероприятие в отдельных классах.

Напомним, ранее глава Ижевска Олег Бекмеметьев сообщил, что за каждым классом закрепят отдельный кабинет. Это не распространится на занятия химии и физики, на которых необходимо проводить лабораторные работы.

