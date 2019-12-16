Начальная школа может исчезнуть из «топовых» гимназий и лицеев Удмуртии

Процесс начнется не раньше 2021 года.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия планирует отказаться от организации первых классов в так называемых «топовых» школах. Об этом журналистам рассказала министр образования и науки Удмуртской Республики Светлана Болотникова.

Она отметила, что в случае с первоклассником «лучше выбирать хорошего учителя нежели какую-то школу под брендом».

«Постепенно мы будем уходить от первых классов в «топовых» школах, чтобы было возможно делать отбор с пятого класса, а с первого по четвертый ребятишки учились безболезненно», – сказала Болотникова.

Дело в том, что в лицеях и гимназиях – очень большие нагрузки на детей, многие ученики не справляются с программой, что приводит к психологическим проблемам. Стрессом является и отдаленность такого образовательного учреждения, специалисты рекомендуют в качестве начальной выбирать не «элитную», а ближайшую школу.

Однако начальная школа исчезнет из «топовых» гимназий и лицеев не сразу: процесс будет постепенным и начнется не раньше 2021 года.