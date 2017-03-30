Специалисты филиала «Удмуртэнерго» рассказали учителям Удмуртии о профилактике электротравматизма

Встреча прошла в филиале компании.

Ижевск. Удмуртия. В филиале «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» прошла встреча учителей из районов республики. Участие в ней приняли специалисты компании, занимающиеся вопросами профилактики электротравматизма и педагоги Каракулинского, Кизнерского, Завьяловского, Воткинского, Камбарского, Якшур-бодьинского, Балезинского, Увинского, Можгинского, Шарканского, Малопургинского, Дебесского, Селтинского, Кезского, Игринского, Сюмсинского, Алнашского районов, Ижевска, Воткинска и Можги.

Цель мероприятия – поделиться с учителями наработанными практическими материалами по профилактике детского электротравматизма. Собравшиеся обсудили психологические особенности разных возрастных групп школьников. Особый акцент был сделан на различных формах подачи информации об опасности электрического тока. Кроме традиционных наглядных печатных материалов, лекторы предложили использовать электронные презентации, тем более что необходимое для просмотра оборудование сейчас есть почти в каждой школе республики.

«В филиале «Удмуртэнерго» много лет проводятся информационные и обучающие мероприятия, цель которых привить населению культуру безопасного использования электричества. Это особенно важно, когда речь идет о жизни и здоровье детей и подростков. Мы рады, что нам удалось организовать взаимодействие между энергетиками, министерством образования республики и школами. Мы уверены, что такие встречи будут полезны для учителей и помогут уберечь детей от большой беды», - сказал директор филиала Андрей Малышев.

Также специалисты Удмуртэнерго напомнили собравшимся о межрегиональном интернет-конкурсе на знание правил электробезопасности для детей и подростков «Электрознания и призомания». Он организован ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и проходит с 20 марта по 10 мая 2017 года в девяти регионах страны, в том числе в Удмуртии. В конкурсе четыре номинации: «Эрудиция», «Я поэт, пишу про ток», «Мозговой штурм» и «Педагог». Попробовать свои силы как в одной, так и в нескольких номинациях могут все желающие в возрасте от 5 до 18 лет. Подробные условия можно узнать на сайте МРСК Центра и Приволжья.

Также Удмуртэнерго принимает заявки от родителей и педагогов на проведение урока электробезопасности по электронной почте: tretyakova_mv@mrsk-cp.ru. Более подробная информация на сайте компании.