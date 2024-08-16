Карильон вновь зазвучит в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Уроженец Ижевска, известный российский органист, карильонист Тимур Халиуллин вновь выступит в столице Удмуртии и в Воткинске. Об этом сообщает официальный туристский портал УР.

Напомним, уникальный музыкальный инструмент побывал в Удмуртии в прошлом году и поразил воображение жителей и гостей фестиваля «На родине П. И. Чайковского» (6+). Отметим, что карильонов в России всего четыре, а передвижной только один. Именно он зазвучит в Удмуртии.

Во вторник, 20 августа, в 19:00 — открытая площадка возле музея-усадьба П. И. Чайковского.

В среду, 21 августа, в 19:00 — площадка у «Круглого фонтана» на Центральной площади Ижевска.

Вход на мероприятия свободный. Без возрастных ограничений (0+).