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Карильон вновь зазвучит в Удмуртии

11:20, 16 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Карильон вновь зазвучит в Удмуртии
11:20, 16 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
128
0
#Ижевск\n#Воткинск\n#музыка
Фото: wikimedia.org (RuED)
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0

Тимур Халиуллин выступит в Ижевске и в Воткинске.

Ижевск. Удмуртия. Уроженец Ижевска, известный российский органист, карильонист Тимур Халиуллин вновь выступит в столице Удмуртии и в Воткинске. Об этом сообщает официальный туристский портал УР.

Напомним, уникальный музыкальный инструмент побывал в Удмуртии в прошлом году и поразил воображение жителей и гостей фестиваля «На родине П. И. Чайковского» (6+). Отметим, что карильонов в России всего четыре, а передвижной только один. Именно он зазвучит в Удмуртии.

Во вторник, 20 августа, в 19:00 — открытая площадка возле музея-усадьба П. И. Чайковского.
В среду, 21 августа, в 19:00 — площадка у «Круглого фонтана» на Центральной площади Ижевска.

Вход на мероприятия свободный. Без возрастных ограничений (0+).

11:20, 16 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
128
0
#Ижевск\n#Воткинск\n#музыка