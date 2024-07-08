Королева барокко Симона Кермес: «Меня окрылило посещение дома Чайковского в Воткинске»

Ижевск. Удмуртия. Немецкая оперная певица (колоратурное сопрано) Симона Кéрмес, которую пресса называет «королевой барокко» и «сумасшедшей королевой барокко», выступила в Ижевске на фестивале «На родине П. И. Чайковского» 5 июля в сопровождения «Солистов Москвы» под управлением Юрия Башмета. Перед концертом на стадионе «Динамо» она пообщалась с представителями СМИ.

Отвечая на вопрос, как ей Удмуртия, Симона Кермес призналась, что немного успела увидеть.

«Но сразу могу сказать, что сразу очень хорошо здесь поела в гриль-ресторане. Очень хорошо выспалась. И сегодня у меня был прекрасный день, ведь я побывала в доме, где родился Чайковский. Это меня окрылило, будто дух композитора рядом со мной», — сказала певица.

До этого она побывала в Клину, где композитор прожил последние два года своей жизни. И в день посещения дома-музея в Воткинске круг замкнулся.

«Чайковский — большой талант и гений. Побывав в Воткинске, я его узнала не только как гения русской музыки, для меня он русский Моцарт. Я его узнала также как человека. Думаю, что Чайковский всю жизнь искал ту любовь, которую нашёл здесь в родительском доме, где он жил до восьми лет и был окружён абсолютной любовью», — рассказала Симона Кермес.

Её тронуло осознание того, что будущий композитор получил в детстве здесь, в Воткинске: «Образование, любовь родителей… Это меня очень тронуло. Сейчас я чувствую близость к нему. Хотя я не пою произведения Чайковского, это не мой репертуар».

Выступление же на фестивале она предложила оценить по реакции публики. В день концерта в Ижевске стояла жара. По словам певицы, это вызывает напряжение всего — и физики, и дыхания, воздух тяжёлый. Симона Кермес исполнила барочный репертуар и произведение Генделя, которого Чайковский очень любил. Трибуны стадиона аплодировали стоя.

В конце интервью Симона Кермес, несмотря на все уже имеющиеся достижения, призналась, что ей удаётся развиваться, потому, «что удаётся общаться с такими великими мастерами, как Юрий Башмет и его оркестр».