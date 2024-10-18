«Семьи многонациональной России»: простые истины удмуртской семьи

Ижевск. Удмуртия. Удмурты — коренной народ Удмуртской Республики. По численности своей они стоят на пятом месте среди финно-угорских народов мира, уступая венграм, финнам, эстонцам и мордве. «Сусанин» начинает серию материалов о супружеских парах — представителях национальностей, живущих в Удмуртии, приуроченную к Году семьи.

Первыми героями статей в рамках проекта «Семьи многонациональной России» стали супруги Владимир и Ольга Лукояновы из Вавожского района Удмуртии. Это богатая семья — у супругов четверо детей, каждый из них талантлив. Вместе они организовали ансамбль, где все в удмуртских национальных костюмах играют на музыкальных инструментах и поют по-удмуртски.

Познакомиться с этими удивительными людьми можно по ссылке.