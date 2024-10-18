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«Семьи многонациональной России»: простые истины удмуртской семьи

16:50, 18 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
«Семьи многонациональной России»: простые истины удмуртской семьи
16:50, 18 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
178
0
#Удмуртия\n#семьи\n#Вавожский район\n#удмуртский язык\n#Семьи многонациональной России
Источник фото: ИА «Сусанин»
178
0

Редакция «Сусанина» начинает новый цикл материалов в Год семьи.

Ижевск. Удмуртия. Удмурты — коренной народ Удмуртской Республики. По численности своей они стоят на пятом месте среди финно-угорских народов мира, уступая венграм, финнам, эстонцам и мордве. «Сусанин» начинает серию материалов о супружеских парах — представителях национальностей, живущих в Удмуртии, приуроченную к Году семьи.

Первыми героями статей в рамках проекта «Семьи многонациональной России» стали супруги Владимир и Ольга Лукояновы из Вавожского района Удмуртии. Это богатая семья — у супругов четверо детей, каждый из них талантлив. Вместе они организовали ансамбль, где все в удмуртских национальных костюмах играют на музыкальных инструментах и поют по-удмуртски.

Познакомиться с этими удивительными людьми можно по ссылке.

16:50, 18 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
178
0
#Удмуртия\n#семьи\n#Вавожский район\n#удмуртский язык\n#Семьи многонациональной России