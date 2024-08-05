Владеющих удмуртским языком юных программистов будут обучать в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Региональная удмуртская молодёжная общественная организация «Ресурсный центр "Куара"» объявила набор в первый удмуртский IT-класс «Вотэс» (12+). Об этом «Сусанину» сообщили в организации.

К участию в «Вотэс» (с удм. Сеть) приглашают школьников 7-11 классов, владеющих удмуртским языком и желающих создавать мобильные приложения на своём родном языке.

«На обучающем этапе специалист в сфере разработки программного обеспечения будет проводить лекционно-практические занятия для участников проекта. Примечательно, что впервые образовательный процесс в этой области будет вестись на удмуртском языке. Это должно показать юным представителям этноса возможности использования родного языка в современной сфере», — рассказала представитель «Куара» Ольга Степанова.

Практический этап будет включать проведение семинара по разработке игр. Участников разделят на группы и под руководством наставников начнут разрабатывать свои IT-продукты для детей дошкольного, младшего и среднего школьных возрастов.

На заключительном этапе пройдёт презентация приложений перед педагогами, воспитателями детских садов и родителями, воспитывающими детей-билингвов, а также всеми желающими.

Заявку на обучение в удмуртском IT-классе «Вотэс» можно заполнить по ссылке.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.