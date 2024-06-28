Удмуртский язык появился в «Google Переводчике»

Ижевск. Удмуртия. «Google Переводчик» добавил поддержку удмуртского языка. Об этом сообщает ТГ-канал цифровизации удмуртского языка «Удмурт диджитал».

Автор канала Егор Лебедев пояснил, что благодаря использованию языковой модели PaLM 2 Google расширяет количество поддерживаемых языков. В последнем обновлении добавилось 110 новых языков, среди которых абхазский, башкирский, чеченский, бурятский, осетинский, удмуртский, якутский и другие.

«Наши предварительные тесты показали, что качество перевода с удмуртского языка, хотя и не идеальное, уже находится на достаточно высоком уровне для практического использования. Переводчик всё ещё может иногда неправильно склонять формы глаголов, путать местоимения, тем не менее это важный шаг в продвижении удмуртского языка в интернет-пространстве», — пояснил Егор Лебедев.