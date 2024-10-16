В Удмуртии появился подкаст о забавных разговорных фразах на удмуртском языке

Ижевск. Удмуртия. Подкаст «Дословно с Удмуртского» (18+) появился в Удмуртии. Об этом сообщается на сайте проекта «Кулэ луымтэ».

«Кулэ луымтэ» с удмуртского означает «За ненадобностью». Создатели проекта обеспокоены, что жители региона всё реже говорят на удмуртском языке. По данным Всероссийской переписи населения 2020-2021 годов, количество носителей удмуртского языка с 2010 года сократилось почти вдвое. ЮНЕСКО даже включила язык в атлас вымирающих языков мира.

«В проекте мы не ищем виновных, а фиксируем собственную беспомощность — невозможность остановить и обратить процесс постепенного исчезновения удмуртского языка», — заявляют авторы проекта.

В результате они создали фотопроект с удмуртскими костюмами и подкаст «Дословно с Удмуртского». В выпусках учитель родного языка Елена Ефремова и Никита INwoo озвучивают забавные разговорные фразы на удмуртском языке, а также разбирают их дословный перевод и значение в жизни.

Первая запись вышла 10 октября. Выпуски обещают каждый будний день. Отметим, что подкасты довольно короткие и не длятся дольше 40 секунд.

Авторы описывают фразеологизмы на основе Краткого удмуртско-русского фразеологического словаря Клавдии Дзюиной. Например, они уже рассказали, что «амал куды» в дословном переводе значит «лукошко с хитростями», но удмурты так называют мастера на все руки, а «айы коӵыш» — это котяра-самец, а в простонародье — бабник.