Дневник 97-летней удмуртки с непростой судьбой презентовали в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Национальной библиотеке Удмуртии презентовали книгу Марии Никоновой «Улон – питыран, сюлэм – пияла... Одӥг удмурт кышномуртлэн дауръем улон сюресэз» («Жизнь – колесо, сердце – стекло... Жизненный путь длиною в век одной удмуртской женщины»). Об этом в соцсетях сообщил министр культуры республики Владимир Соловьёв.

Издание вышло в свет в 2024 году в Тарту. Основу книги составляет дневник 97‑летней Марии Павловны Никоновой, который она вела более 30 лет.

Мария Никонова (Стахеева) родилась в деревне Нижняя Малая Салья ныне Киясовского района Удмуртии. В 1930 году, когда ей было 4 года, семью раскулачили и выселили из родных мест. Вскоре умерла мать. Далее последовали многочисленные переезды с места на место, постоянное недоедание, изнурительная работа, неприязнь окружающих — из‑за положения дочери кулака. Мария стойко переносила тяготы трудовой и неустроенность семейной жизни, пережила нелёгкие военные годы — на фронтах Великой Отечественной погибли её братья. Уже будучи многодетной матерью, Мария Павловна закончила педучилище, после чего проработала в школе 30 лет. В 1977 году вышла на заслуженный отдых. Сейчас она живёт в деревне Выль Тӥгырмен Киясовского района.

Рукопись дневника Марии Никоновой подготовил к публикации и написал предисловие к книге фольклорист, научный сотрудник Эстонского литературного музея и Удмуртского института истории, языка и литературы (УИИЯЛ) УдмФИЦ УрО РАН Николай Анисимов.

В 2021 году он обнаружил, что его односельчанка и давняя информантка, хранительница удмуртских традиций и песенной культуры Мария Павловна Никонова с восьмидесятых годов ведёт дневник на родном языке. Фольклорист решил опубликовать рукописи Марии Павловны, «поскольку они содержали ценные сведения о фольклоре, культуре и традициях удмуртского народа».

«Страница за страницей, тетрадь за тетрадью в моей голове развивался целый сериал о жизни простой деревенской женщины с непростой судьбой», — говорит фольклорист в предисловии к книге.

Отдельный раздел составили песни: авторские песни Марии Никоновой, переводные (с русского языка), народные татарские и удмуртские, в том числе обрядовые (календарные, семейно-бытовые), которые сопровождаются нотами и веб‑ссылками для воспроизведения аудиозаписей в исполнении Марии Павловны.