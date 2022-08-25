Министр культуры России посетила Сарапул

Сарапул. Удмуртия. Министр культуры России в рамках рабочей поездки в Удмуртию успела побывать в купеческом городе Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

«Действительно, Сарапул — это один из важнейших культурно-туристических центров Удмуртии. В этом я сегодня убедилась собственными глазами. Здесь сохранились уникальные черты уездного купеческого города», — поделилась Ольга Любимова после посещения Сарапула.

Одной из точек стал художественно-выставочный комплекс «Дача Башенина». Объекту хотят вернуть исторический облик в его первозданном виде. Стоит отметить, что здание было построено в стиле «модерн» в 1909 году. При его строительстве использовались новые для того времени технологии: железобетонные конструкции, были проведены водопровод и электричество.

Спустя несколько лет, дача стала санаторием для беспризорников, а в последующем там размещался Вотский комиссариат, хирургия городской больницы и даже туберкулезный диспансер.

В 2022 году «Дача Башенина» — место, куда едут туристы, чтобы познакомиться с местной историей и предметами быта прошлых эпох. Это одно из самых посещаемых мест Сарапула. Благодаря работникам Сарапульского музея-заповедника, удается сохранить памятник архитектуры и знакомить гостей с его богатым прошлым.

«Дача Башенина» – памятник архитектуры федерального значения с богатейшей историей, одна из главных достопримечательностей не только Сарапула, но и республики», — подчеркнул глава Удмуртии Александр Бречалов. Этим летом здесь начались реставрационные работы. Обновления масштабные: меняются оконные и дверные проемы, балконы, карнизы, террасы, кровля, историческая штукатурка фасадов.

Кстати, в парке будет восстановлен один из первых фонтанов Удмуртии — «Дети под дождем».

Ещё одной точкой посещения стал Музейный квартал. Проект два года назад стал победителем всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Открылись научный парк на территории Сарапульского музея-заповедника и территория Детского парка. Идут работы в «Пушкинском парке» — к осени там проведут освещение, сделают дорожки из брусчатки, игровые городки.

Глава Удмуртии познакомил Ольгу Любимову и с набережной города на Каме. Здесь тоже идет ремонт — к завершению подходит благоустройство от речного причала до улицы Оползина. Место станет еще одной точкой притяжения для жителей и гостей Сарапула. Здесь положат брусчатку, поставят скамейки, установят освещение, полив газонов, а за порядком будут следить камеры видеонаблюдения.

«У Сарапула хорошие перспективы с точки зрения туризма. Здесь и культурно-исторический кластер, и набережная реки Камы, и уникальные народные традиции», – отметил Александр Бречалов.

Напомним, в Сарапуле продолжается проект «Том Сойер Fest». В обновлении города участвуют волонтеры, подростки, задействованы и представители бизнеса. На Советской, 32 и побывала министр культуры России.

«Работаем с домами, которые имеют интересную историческую ценность, но не являются объектами культурного наследия, приводим их в порядок. Другим городам, желающим присоединиться к фестивалю, готовы оказать всю методическую поддержку, провести обучение по организации восстановления исторических объектов в городской среде», – рассказала организатор Всероссийского фестиваля восстановления исторической среды «Том Соейр Fest» в Сарапуле Юлия Седова.

Во время визита в Удмуртию Ольга Любимова приняла участие в закрытии Вторых Международных детских инклюзивных игр, а также оценила проект реконструкции главного корпуса оружейного завода.