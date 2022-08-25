Министр культуры России Ольга Любимова в Ижевске поздравила участников II Международных детских инклюзивных игр

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске наградили призеров и победителей II Международных детских инклюзивных игр. Торжественное закрытие масштабного творческого конкурса состоялось в столичном парке имени Кирова, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства Удмуртии.

Напомним, второй международный фестиваль искусств для детей с особенностями развития и ограниченными возможностями здоровья проходил в столице республики с 21 по 24 августа. В нем участвовали более 2,8 тыс. юных талантов из 57 регионов России, а также Донецкой народной республики, Беларуси и Армении. Состязания состоялись как в заочном, так и в очном форматах, 550 конкурсантов стали гостями столицы Удмуртии.

Игры проводились по 8 направлениям: аудиовизуальное, театральное, музыкальное, изобразительное, хореографическое и цирковое искусство, а также художественное слово и жестовая песня. Конкурсные прослушивания и просмотры проходили на площадках семи ведущих учреждений культуры республики, а победителей жюри определяло в 31 номинации.

Абсолютными победителями игр стали представители Удмуртии, заняв 62 призовых места, в том числе 16 первых. На втором месте оказались ребята из Москвы, которые завоевали 16 наград, третье место в командном зачете — у юных талантов из Башкортостана, на их счету 11 дипломов.

С успешным участием в играх конкурсантов, их родителей и всех жителей Удмуртии, кто оказался сопричастным к этому яркому событию, поздравила министр культуры России Ольга Любимова. «Мы желаем вам огромных, невероятных творческих успехов, еще больше возможностей, еще больше поводов встречаться и дарить друг другу творчество. У нас впереди большое дело — нам надо будет подводить вместе итоги, понимать, что было важного, сложного, что удалось, что нужно изменить и сделать еще лучше. Но мне кажется, что самое главное, что благодаря вам, ребята, такого рода мероприятий становится все больше и больше» — отметила Ольга Любимова, выступая на закрытии игр в Ижевске.

Для участников игр организаторы подготовили большую экскурсионную, познавательную и развлекательную программу, которая проводилась на восьми культурных площадках столицы, в том числе в Национальной библиотеке и государственном зоопарке Удмуртии. Ребят ждали творческие встречи и мастер-классы с известными артистами, художниками и блогерами, прогулка на теплоходе по акватории ижевского пруда.

Праздник, в который организаторы постарались превратить игры, стал общим не только для участников, но и многих жителей Ижевска. В рамках игр более чем на 130 площадках города состоялись творческие акции и интерактивные представления. Кроме того, до 25 августа по улицам столицы курсировал «Волшебный трамвай». Совершить на нем бесплатное путешествие могли все желающие.

В организации игр были задействованы сотни специалистов министерств и ведомств республики и волонтеров, которые постарались сделать все, чтобы эти три дня были наполнены для гостей и жителей Ижевска яркими впечатлениями и эмоциями, подчеркнул глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Для нас было большой честью принимать соревнования на удмуртской земле. Мы с командой и организаторами Игр приложили все усилия, чтобы каждому участнику и гостю было комфортно и безопасно. Благодарю всех организаторов, волонтеров, родителей и от всей души поздравляю участников. Вы — настоящие герои, а ваши талантливые выступления заслуживают искреннего восхищения. Наша задача — дать вам еще больше возможностей для самореализации. Делаем это с огромным удовольствием», — отметил глава региона.

Директор Общественного объединения «Союз Всероссийских и ведущих организаций инвалидов АбиАрт» Наталья Крель поблагодарила руководство республики, коллег, представителей общественных объединений и добровольцев за подготовку мероприятия.

«В феврале 2022 года было принято окончательное решение по региону, в котором будут проходить игры. Этим регионом стала Удмуртия, что вызвало у меня бурю восторга, потому что команда в регионе мне понятна и я в ней уверена, уверена в руководстве республики, которое всегда исполняет свои обязательства. Республика известна мне с точки зрения человеческого потенциала, коллективов, которые здесь работают, и педагогов», — отметила Наталья Крель.

Также она сообщила, что в следующем году в Липецкой области состоятся Международные инклюзивные игры среди взрослых. Именно туда с церемонии закрытия в Ижевске отправится статуэтка дельфина — талисмана инклюзивных игр.