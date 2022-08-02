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В музее истории и культуры Воткинска впервые открыли для посетителей старинные подвалы

16:30, 02 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
В музее истории и культуры Воткинска впервые открыли для посетителей старинные подвалы
16:30, 02 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
87
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#музеи
Фото: vk.com/muzvotk
87
0

Первая экстремальная экскурсия намечена на 25 августа.

Воткинск. Удмуртия. Музей истории и культуры Воткинска впервые в своей истории объявил о наборе экскурсантов для «погружение в подземелье». Учреждение культуры открывает для гостей свои подвалы в рамках экскурсии «Воткинский «undergraund».

Как рассказали «Сусанину» в самом учреждении культуры, здание, в котором расположен музей по улице Кирова, 5, находится в исторической части города.

«В прошлом здесь была торговая лавка и в ней, как и в соседних старинных зданиях, есть глубокий подвал, где когда-то хранились продукты. Существует легенда, что в нём когда-то была найдена «счастливая подкова», поэтому рассчитываем также в ходе экспедиции что-то отыскать. На подкову не претендуем, но кованый гвоздь — вполне возможно! И, конечно, атмосферные фото просто гарантированы», — рассказали «Сусанину».

Также в ходе экскурсии гости музея познакомятся с местными легендами, быличками, узнают о знаменитых воткинских подземельях. Тема погружения в «капсулу времени» бесконечно интересна, уверены в музее.

Первое экстремальное путешествие состоится в канун празднования Дня города, в длинный музейный четверг, 25 августа.

16:30, 02 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
87
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#музеи