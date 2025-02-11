Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Симба, Алекс и Диего: львы на арене Цирка Удмуртии Лонгрид Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид

Более 150 000 человек посетили музей-усадьбу Чайковского в Воткинске в 2024 году

16:10, 11 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Более 150 000 человек посетили музей-усадьбу Чайковского в Воткинске в 2024 году
16:10, 11 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
20
0
#Воткинск\n#туризм\n#музеи
Источник фото: vk.com/tchaikovskyhome
20
0

В последние годы это число постоянно растёт.

Воткинск. Удмуртия. В 2024 году музей-усадьбу Чайковского в Воткинске посетили более 155 тыс. человек. Об этом «Сусанину» рассказали в пресс-службе учреждения.

В 2023 году эта цифра составила 152 тыс. человек. Отмечается, что за последние годы наблюдается устойчивый рост (за исключением 2020 года из-за ковидных ограничений), что может говорить об увеличении заинтересованности туристов в наследии великого композитора.

Напомним, ранее сообщалось, что осенью 2025 года в музее издадут новую книгу и откроют детскую творческую лабораторию.

16:10, 11 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
20
0
#Воткинск\n#туризм\n#музеи