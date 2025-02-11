Воткинск. Удмуртия. В 2024 году музей-усадьбу Чайковского в Воткинске посетили более 155 тыс. человек. Об этом «Сусанину» рассказали в пресс-службе учреждения.

В 2023 году эта цифра составила 152 тыс. человек. Отмечается, что за последние годы наблюдается устойчивый рост (за исключением 2020 года из-за ковидных ограничений), что может говорить об увеличении заинтересованности туристов в наследии великого композитора.

Напомним, ранее сообщалось, что осенью 2025 года в музее издадут новую книгу и откроют детскую творческую лабораторию.