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Сарапульский музей-заповедник посетил генеральный директор музея-заповедника «Петергоф»

17:45, 12 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Сарапульский музей-заповедник посетил генеральный директор музея-заповедника «Петергоф»
17:45, 12 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
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0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#музеи\n#Победа 80
Источник фото: Сарапульский музей-заповедник
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Высокие гости посетили Удмуртию в рамках подготовки к проекту «Музейные маршруты России».

Сарапул. Удмуртия. Сарапул посетила делегация в составе министра культуры Удмуртской Республики Владимира Соловьёва, представителя Министерства культуры России Александра Солдатова, специалистов Государственного музея-заповедника «Петергоф» под руководством генерального директора Романа Коврикова. Как сообщает пресс-служба Сарапульского музея-заповедника, рабочая поездка связана с подготовкой в июне 2025 года мероприятий проекта «Музейные маршруты России – Памятные даты» (0+). 

По инициативе музея-заповедника «Петергоф» Удмуртию включили в маршрут потому, что в Сарапул из Ленинграда и пригородных дворцов-музеев (Павловск, Петергоф, Ораниенбаум, Гатчина, Царское Cело, Летний дворец и домик Петра I, музей истории и развития Ленинграда) в годы Великой Отечественной войны были эвакуированы и, благодаря самоотверженному труду музейных работников, спасены свыше 90 000 музейных предметов, являющихся национальным достоянием нашей страны и неотъемлемой частью мировой культуры.

Состоялись встречи делегации с главой Сарапула Виктором Шестаковым. Прошло ознакомление с объектами Сарапульского музея-заповедника, обсуждение рабочих моментов проекта и согласование планов на будущее для успешной реализации проекта «Музейные маршруты России» 10 и 11 июня этого года.

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17:45, 12 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
35
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#музеи\n#Победа 80