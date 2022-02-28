​«Широкая Масленица» — 2022 в Ижевске: программа праздника

Ижевск. Удмуртия. В субботу, 5 марта, в Ижевске состоится городской праздник «Широкая Масленица». Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Напомним, праздничная народная Масленичная неделя является своеобразной подготовкой к православному Великому посту. Он начнётся после прощённого воскресенья, которое выпало в этом году на 6 марта. Пост продлится до 23 апреля и завершится православной Пасхой 24 апреля.

Масленичные гуляния пройдут в Ижевске с 27 февраля по 7 марта. Сам праздник «Широкая Масленица» состоится 5 марта с 12:00 до 16:00 на Центральной площади города. Организаторы подготовили обширную развлекательную программу, праздничный концерт, спортивные конкурсы и эстафеты, мастер-классы.

Желающие смогут испытать свою удачу, забравшись за призом на масленичный столб.

Кульминацией праздника станет торжественное сожжение масленичного чучела. Праздничные гуляния будут сопровождаться ярмаркой, где всем желающим предложат блины и другие лакомства.

На следующий день, в воскресенье, 6 марта, праздничные мероприятия пройдут во всех районах города.

В Октябрьском районе с 11:00 до 15:00 в Сквере металлургов состоится культурно-развлекательная программа «Масленица», которая порадует гостей весёлыми забавами, конкурсами, спортивными состязаниями, концертной программой.

С 12:00 до 14:00 на главной сцене парка имени С. М. Кирова организуют театрализованное представление с играми, розыгрышами и масленичными забавами. Сказочные герои вместе со зрителями проводят Зиму-матушку и встретят Весну-красну.

В Индустриальном районе в 12:00 на территории Центра культуры и творчества (улица Парковая, 9а) состоится праздник весны «Солнце Масленицы». Гостей ждут весёлые конкурсы, традиционные игры, заводные песни. Зрители смогут окунуться в настоящий праздник с молодецкими забавами, сжиганием чучела и блинами.

В Парке космонавтов в 12:00 тоже начнутся традиционные народные гуляния. Будут работать игровые площадки, мастер-классы, ярмарка, концертная программа. Кульминацией праздника станут финальные масленичные игры и сожжение чучела.

С 11:00 до 14:00 и на площадке Центра культуры и творчества (улица Азина, 84) в Ленинском районе также состоится праздник. В программе — пляски, песни, забавы, развлекательная программа, конкурсные и игровые площадки, беспроигрышная лотерея и, конечно же, ароматные блины и горячий чай.

С 12:00 до 15:00 на территории ТРЦ «Матрица» (улица Баранова, 87) состоится концертно-игровая программа с выступлением творческих коллективов, а также игровая программа: гонки на торпедах, бег в лаптях, прыжки на гигантской скакалке, ловля блинчиков, розыгрыш призов и многое другое.

В Первомайском районе 6 марта в 16:00 гуляния пройдут для жителей домов по улице Коммунаров, 183, 179, 181, здесь будет представлена концертная программа, народные забавы, игры.

В парке «Тишино» Устиновского района с 11:00 до 13:00 запланирован праздник «Масленичный кубок — 2022». В программе есть праздничный концерт, масленичные игры и забавы, блинный флэшмоб, детские мастер-классы, скоморохи и медведи, призы и подарки. Яркий финал праздника — концерт театра «Айкай» и ансамбля «Зоренка».

Намечены и Масленичные гуляния в Ижевске на 7 марта. На дворовой территории по улице Парковая, 20 в 13:00 жителей микрорайона и всех желающих ожидают масленичные забавы с веселыми играми, песнями и танцами.

С 11:00 до 12:00 народные гуляния состоятся на придомовой территории жилых домов 17/1, 17/2, 17/3, 19, 21, 25а по улице Клубной.

С 11:00 до 12:00 пройдёт праздник для жителей микрорайона по проспекту Калашникова, 17.

В Сарапуле также готовы широко отметить Масленицу. Как сообщила пресс-служба администрации города, гуляния намечены на субботу, 6 марта.

Праздничные мероприятия стартуют в 10:00 на площади у ДК «Электрон». Для жителей и гостей города будут работать аттракционы и ярмарка, каждый желающий сможет поучаствовать в игровых программах, прокатиться на лошади. В 15:00 здесь сожгут чучело, а после продолжится «Зимняя дискотека» до 16:00.

Напомним, республиканская Масленица пройдёт 6 марта в Дебёсах. Как сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии, в 2022 году концепция праздника — «Разгуляйся, Масленица, на Сибирском тракте».

Торжественное открытие народного праздника начнется в 11:30 часов на главной сцене парка культуры и отдыха «Чупчипал».

Масленичные гуляния украсят традиционные забавы, игры, конкурсы для всех желающих, и, конечно, сжигание чучела Масленицы. В рамках праздника состоится выставка-продажа изделий домов ремёсел Удмуртии. Гости смогут насладиться вкусной горячей едой — блинами, табанями, перепечами, и приобрести продукцию производителей Дебёсского района.

Также все желающие познакомятся с достопримечательностями села - местом пересечения северной и южной веток Сибирского тракта, экспозициями музея истории Сибирского тракта.

На празднике будут работать развлекательные и конкурсные площадки. Например, на площадке «Масленица спортивная» гости определят сильнейших в биатлоне, боулинге и челночном беге. На площадке «Как на тракте Сибирском Масленицу отмечали...» выступят творческие коллективы районов Удмуртии. На площадке «Блинная карусель» участники поделятся самыми разнообразными рецептами блинов, приготовят и презентуют их.