Республиканская Масленица пройдёт в Дебёсах 6 марта

Ижевск. Удмуртия. Министерство национальной политики Удмуртии совместно с Домом дружбы народов, национально-культурными объединениями и районами республики определили даты и места проведения к народным праздникам.

Так, 6 марта жители республики будут прощаться с зимой и встречать весну на республиканской Масленице, которая пройдёт в Дебёсах под названием «Разгуляйся, Масленица, на Сибирском тракте».

Напомним, в православной традиции этот праздник предшествует Великому посту, который продлится до 23 апреля, до праздника Пасхи. Он в этом году выпадает на 24 апреля.

Также стали известны даты проведения других республиканских национальных праздников. 11 июня в Камбарском районе состоится национальный праздник марийского народа «Семык». Межрегиональный удмуртский праздник «Гербер» отметят 18 июня в Малопургинском районе. 25 июня в Можге отпразднуют национальный праздник «Сабантуй». В июле планируется провести национальный праздник армян «Вардавар». Ну а на 6 августа в Можге намечен удмуртский праздник нового урожая «Выль».