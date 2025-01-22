Стало известно, где в 2025 году в Удмуртии пройдёт Масленица 

Юкаменское. Удмуртия. В 2025 году Масленицу примет Юкаменский район Удмуртии (0+). Праздник пройдёт 2 марта в туркомплексе «Тылыс». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«На праздник приглашаются делегации из муниципальных образований. Их творческие коллективы покажут своё мастерство на главной сцене, желающие поучаствуют в конкурсах, различных состязаниях, соревнованиях, провожая зиму и встречая весну. На гастрономической площадке гости праздника насладятся масленичными угощениями», — поделились в пресс-службе.

Среди творческих коллективов пройдут конкурсы «Растяни меха гармошка», а на площадке «Три Богатыря» желающие смогут посоревноваться в силе и ловкости. Помимо этого, будет организована выставка-конкурс на лучшую масленичную куклу-чучело «Маслёна-краса».

Отмечается, что основной темой Масленицы будет русская народная сказка.

Напомним, в 2024 году праздник отмечали в Камбарском районе.

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